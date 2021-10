Chờ hướng dẫn cách ly, chuyến bay thương mại chưa thể đến Nội Bài

Các chuyến bay thương mại đến Nội Bài vẫn chưa thể thực hiện trong ngày 10/10 do phải chờ Hà Nội hướng dẫn phương án cách ly.

Ngày 10/10, các hãng hàng không đồng loạt triển khai các chuyến bay thương mại thí điểm theo kế hoạch của Bộ GTVT.

Trong ngày, Cục Hàng không đã phân bổ 3 chuyến bay thương mại đến Hà Nội gồm TP.HCM - Hà Nội do Vietnam Airlines khai thác, Đà Nẵng - Hà Nội do VietJet khai thác và Điện Biên - Hà Nội do Bamboo Airways khai thác.

Các chuyến bay thương mại thí điểm bắt đầu được triển khai từ ngày 10/10. Ảnh minh họa: VNA.

Tuy nhiên, đại diện Vietnam Airlines cho biết chuyến bay thương mại từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 10/10 chưa thể triển khai do Hà Nội chưa hướng dẫn cụ thể về phương án cách ly hành khách, đơn cử như việc khách sẽ được đưa từ sân bay về nơi cách ly như thế nào. Trong ngày, hãng có một chuyến bay charter (thuê chuyến) từ TP.HCM đi Hà Nội, hành khách được cách ly theo phương án cũ.

Nguồn tin của Zing tại Vietnam Airlines cho biết nhu cầu đi lại chặng Hà Nội - TP.HCM rất lớn. Với chặng Hà Nội đi TP.HCM, hành khách cơ bản mua hết vé đến ngày 16/10. Chặng TP.HCM - Hà Nội dù có thông tin phải cách ly tập trung 7 ngày nhưng vé cũng đã được bán hết đến ngày 13/10.

Tuy nhiên, với việc TP Hà Nội chưa có hướng dẫn cụ thể, hãng bay đang bối rối trong việc triển khai chuyến bay cho hành khách. Trong ngày 10/10, nhiều hành khách mua vé thương mại từ TP.HCM đi Hà Nội đã được ghép vào chuyến bay charter.

Trao đổi với Zing, đại diện Bamboo Airways cũng cho biết chuyến bay Điện Biên - Hà Nội trong ngày 10/10 chưa thể triển khai do TP Hà Nội chưa đồng ý tiếp nhận. Hãng hàng không VietJet cũng chưa khai thác chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội trong ngày hôm nay.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ GTVT, UBND Hà Nội thống nhất từ ngày 10/10 đến 20/10 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - TP.HCM và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất một chuyến mỗi ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội tạm thời chưa khai thác.

Với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19. Ngoài ra, người lên máy bay đến Hà Nội phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và phải cách ly 7 ngày tại khu tập trung, các cơ sở lưu trú (khách sạn) do TP công bố.

Theo đại diện Bộ GTVT, văn bản này mới là ý kiến TP Hà Nội gửi lên Bộ. TP cần ban hành hướng dẫn cụ thể về phương án tiếp nhận hành khách hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.