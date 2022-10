Chịu chi hàng chục triệu đồng cho một lần gặp idol

Tháng 8, Khải Nhi (22 tuổi) vừa chi hơn 10 triệu đồng để xem concert và dự buổi giao lưu với fan của nhóm SNSD. Cô bật khóc khi có cơ hội nhìn ngoài đời cả 8 thành viên.

Văn hóa thần tượng từ lâu đã trở thành một phần đời sống của nhiều người. Mỗi fan hâm mộ lại có cách riêng thể hiện tình yêu với idol của mình. Trong đó, nhiều người sẵn sàng đầu tư tiền bạc và thời gian, bay sang nước ngoài để có cơ hội gặp mặt thần tượng ngoài đời.

Zing trò chuyện với 5 bạn trẻ ở độ tuổi sinh viên và đang là dân văn phòng để lắng nghe họ chia sẻ về cách mỗi người chi tiêu cho thần tượng của mình.

Nhiều năm hâm mộ

An Khải Nhi (22 tuổi, du học sinh Hàn Quốc): Tôi biết đến nhóm nhạc Girls’ Generation (SNSD) từ năm lớp 5. Đến nay, tôi đã đồng hành cùng nhóm gần 12 năm.

Thúy Vi (21 tuổi, sinh viên, TP.HCM): Tôi là là fan cứng của nhóm nhạc EXO từ năm 2017. Từ đó, tôi quan tâm nhiều hơn đến ngôn ngữ và đất nước Hàn Quốc, dẫn đến quyết định chuyển ngành học từ Báo chí sang Hàn Quốc học vào cuối năm 2020.

Khải Nhi trong một lần dự concert của SNSD (trái) và gặp mặt thành viên Yoona (phải).

Anh Nhân (20 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, Hà Nội): Tôi yêu thích khá nhiều thần tượng thuộc Vpop, Kpop, Jpop và cả US-UK. Sở thích hâm mộ thần tượng này hình thành từ khi tôi được tiếp cận với báo chí và Internet vào khoảng 5-6 tuổi.

Hà My (26 tuổi, làm việc trong ngành Truyền thông, Hà Nội): Trong 10-15 năm qua, tôi yêu thích nhiều ca sĩ ở các làng giải trí khác nhau. 5-6 năm trở lại, tôi đặc biệt hâm mộ nhóm BTS, trong đó bias (thành viên yêu thích nhất) là SUGA và Taeyeon của nhóm SNSD.

Hương Trà (27 tuổi, nhân viên ngành Du lịch, Hà Nội): Tôi yêu thích Super Junior suốt 14 năm và 3 năm gần đây là fan cứng của 7 chàng trai nhóm BTS.

Nhiều cách "đu idol"

An Khải Nhi: Trước đây, tôi thường sưu tầm album hoặc poster của SNSD. Hiện nhóm không còn hoạt động thường xuyên nữa nên ngoài tham dự sự kiện của idol, tôi thường tìm mua những sản phẩm mà họ đóng quảng cáo.

Gần nhất, tôi mua một hộp kem mắt trị giá hơn 1 triệu đồng. Nếu không phải vì thành viên Yoona đang quảng bá cho thương hiệu này, tôi sẽ không dám mạnh tay chi tiền cho dòng mỹ phẩm thuộc phân khúc cao cấp này.

Thúy Vi từng chi nửa số tiền dành dụm để bay ra Hà Nội xem idol biểu diễn.

Thúy Vi: Tôi từng mua nhiều album, lightstick, tạp chí và quyên góp tiền cho các sự kiện do fandom tổ chức. Hầu như mỗi lần nhóm nhạc comeback, tôi đều mua ít nhất một album. Sắp tới, thành viên Xiumin (EXO) phát hành album cá nhân, tôi đã mạnh dạn "chốt đơn" cả 3 phiên bản, tốn khoảng 900.000 đồng.

Tuy vậy, tôi nghĩ mình vẫn chưa chi tiêu quá mạnh tay, một phần do chưa ổn định và độc lập tài chính cá nhân.

Anh Nhân: Tôi ủng hộ thần tượng bằng nhiều hình thức, bao gồm mua fan-goods (vật phẩm liên quan đến idol), dự concert, gửi quà, vẽ tặng thần tượng. Trong đó, mua album là việc tôi làm thường xuyên nhất.

Hiện, tôi sở hữu khoảng 300 album, phần lớn là của các nghệ sĩ và nhóm nhạc như Taylor Swift, EXID, TWICE, NCT Dream, BTS… Ngoài mục đích ủng hộ thần tượng, một số album tôi mua đơn giản vì thấy thiết kế đẹp hoặc lạ.

Hà My: Ngoại trừ donate (ủng hộ tiền), tôi từng mua album, sưu tầm thẻ bo góc của bias, đi xem concert ở nước ngoài, mua mỹ phẩm, quần áo do idol làm đại diện.

Hương Trà: Các vật phẩm liên quan đến idol mà tôi có khá đa dạng như nhiều fan khác, trong đó có cả thực phẩm chức năng.

Khoản chi lớn nhất

An Khải Nhi: SNSD mới trở lại sau 5 năm vắng bóng nên tôi dành khá nhiều tiền để ủng hộ nhóm. Tháng 8, tôi tham dự concert SMTOWN Live 2022, sau đó là fan meeting (buổi gặp gỡ giữa các nghệ sĩ cùng với người hâm mộ) tại Seoul, nơi tôi đang du học. Số tiền tôi chi cho đợt này rơi vào khoảng 10 triệu đồng, cũng là khoản chi lớn nhất từ trước đến nay.

Tôi thấy khoản tiền bỏ ra rất xứng đáng. Đó là lần đầu tiên tôi dự fan meeting có đủ 8 thành viên. Tôi và những người hâm mộ khác tại buổi gặp gỡ đều không kìm được sự xúc động. Riêng tôi đã òa khóc.

Anh Nhân (thứ hai từ trái sang) dùng tháng lương đầu tiên để mua album của thần tượng.

Thúy Vi: Khoản chi đáng giá nhất tôi từng dành cho thần tượng là tham dự K-Pop Super Concert 2020, một sự kiện âm nhạc tổ chức ở Hà Nội với sự xuất hiện của Chanyeol và Sehun (EXO). Khi đó, tôi đã chi 15 triệu đồng, nửa số tiền dành dụm được, để đặt vé máy bay khứ hồi cũng như thuê nhà nghỉ, ăn uống, di chuyển.

Anh Nhân: Tôi sẵn sàng chi tối đa 10 triệu đồng mỗi lần ủng hộ thần tượng. Vé tham dự concert của thần tượng là một trong những khoản đầu tư lớn của tôi. Tôi từng 3 lần dự concert của EXID vào năm 2017, 2019 và 2020.

Hà My: Chuyến đi sang Thái Lan xem show của BTS vào năm 2019 tốn của tôi khoảng 20 triệu đồng do còn kết hợp cả du lịch. Ngoài ra, việc sưu tầm thẻ bo góc in hình bias cũng gần bằng tiền mua album trong một năm của tôi (hơn 1 triệu đồng). Mong muốn hiện tại của tôi cũng là bias phát hành sản phẩm solo, mở showcase hoặc concert để săn được vé đi fansign face-to-face (buổi ký tặng và giao lưu trực tiếp).

Hương Trà: Gần nhất, tôi chi 19 triệu đồng để mua chiếc điện thoại cảm ứng nắp gập đến từ một hãng công nghệ có nhóm BTS làm gương mặt quảng cáo. Sau vài tháng tiết kiệm nhưng chưa đủ, tôi quyết định mua trả góp vì muốn sở hữu món đồ nhanh chóng.

Độ chịu chi tăng dần

An Khải Nhi: Thời đi học, tôi chủ yếu dành dụm tiền ăn sáng hay tiền mừng tuổi để mua sắm. Bên cạnh đó, bố mẹ cho tôi tiền tiêu vặt khá thoải mái nên tôi không cần chắt bóp chi tiêu quá mức.

Từ khi du học Hàn Quốc vào năm 2018, tôi làm thêm 2 công việc cùng lúc để vừa chi trả sinh hoạt phí, vừa tiết kiệm cho sở thích “đu idol”. Vì thu nhập cao hơn, độ chịu chi cho thần tượng cũng tăng theo. Sự kiện nào có mặt thần tượng, tôi cũng cố gắng thu xếp đến tham dự. Vé của các sự kiện tôi từng đi dao động trong khoảng 2-3 triệu đồng.

BST thẻ bo góc của Hà My.

Thúy Vi: Tôi biết cách dành dụm tiền từ khi đi học xa nhà vào cấp 3. Đa số chi tiêu cho thần tượng của tôi được lấy từ tiền học bổng và tiền thưởng của các kỳ thi học thuật.

Tới khi lên đại học, tôi có nguồn thu từ công việc làm thêm. Năm 2020, do quá thích MV của EXO-SC (nhóm nhỏ thuộc EXO), tôi bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mua 3 album, thay vì một album như ý định ban đầu. Hậu quả là tôi phải cắt giảm ngân sách ăn uống, chi tiêu cá nhân tháng đó.

Anh Nhân: Tôi luôn dùng nguồn thu nhập từ công việc thiết kế đồ họa để phục vụ cho sở thích “đu idol”. Tôi vẫn nhớ tháng lương đầu tiên, tôi tự tặng cho bản thân album Eclipse của EXID.

Thú thực, mức độ chi tiêu của tôi cho idol cũng tăng dần theo thu nhập. Tuy nhiên, tôi duy trì sở thích ở mức độ hợp lý. Tôi tự đặt ra giới hạn ngân sách ủng hộ thần tượng, khoảng 10-20% tiền lương mỗi tháng.

Hà My: Thực tế, mức độ chi tiêu cho idol của tôi không tăng theo thời gian vì đã xác định từ đầu là chỉ mua album ủng hộ sản phẩm âm nhạc, cộng với đi xem concert. Thẻ bo góc phải thật sự đẹp mới bỏ tiền sưu tầm nhưng cũng không được quá số tiền đặt ra, hay các sản phẩm có idol làm gương mặt đại diện thì chỉ mua khi nó là đồ thiết yếu mình có nhu cầu dùng.

Mặc dù rất mong có cơ hội đi fansign face-to-face nhưng tôi không quá đặt nặng vấn đề này vì biết sẽ tốn rất nhiều tiền bạc. Còn với vé concert, tôi sẵn sàng tiết kiệm thêm để mua được vị trí đẹp.

Hương Trà: Thu nhập và độ yêu thích là hai yếu tố chính. Dư dả tiền bạc, tôi mới mạnh tay chi tiêu cho idol, nhưng nếu bớt thích, việc mua bán cũng sẽ hạn chế lại.

Năm 2019, Hà My sử dụng chuyến bay sang Thái Lan để vừa du lịch vừa xem concert của BTS.

Kỷ niệm nhớ nhất

An Khải Nhi: Cách đây khoảng 1 tuần, tôi tình cờ gặp thành viên Oh Sehun tại một quán ăn ở Seoul. Tôi và người bạn đi cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng có thể gặp thần tượng ở một khoảng cách gần như vậy.

Sau khi Sehun dùng bữa xong, anh chủ động cho chúng tôi chữ ký. Quá vui mừng, cả hai thậm chí đã cầm tay nhau nhảy nhót giữa quán khi thần tượng đã rời đi. Khi chia sẻ trải nghiệm này lên mạng xã hội, tôi không nghĩ nhận được tới hơn 1.000 lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận.

Thúy Vi: Sự kiện Kpop Super Concert năm 2020 đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất. Đó là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội nên tôi phải tự tìm hiểu và kết nối với những người hâm mộ khác để cùng thực hiện chuyến đi.

Chúng tôi tin tưởng nhau, tự đặt vé máy bay và khách sạn để cùng “đu idol”. Các bạn đều thân thiện và dễ thương. Cả chuyến đi rất vui vẻ. Đến giờ, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc và gặp gỡ mỗi khi có dịp.

Hương Trà trong một lần đi xem tour của Super Junior.

Anh Nhân: Âm nhạc của thần tượng truyền khá nhiều cảm hứng sáng tạo cho công việc tôi theo đuổi. Do đó, tôi chủ yếu săn tìm những đĩa nhạc của họ dưới các dạng album, single (đĩa đơn), EP (đĩa mở rộng) và cả vinyl (đĩa than).

Đáng nhớ nhất là những lần tôi tìm mua được album cũ đã bán hết từ lâu. Chẳng hạn, tôi tìm được album Ah Yeah và Street của nhóm EXID, lần lượt được phát hành từ năm 2015 và 2016. Gần đây, tôi săn được đĩa vinyl album Lover của Taylor Swift khá sát với giá gốc, khoảng hơn 1 triệu đồng.

Hà My: Lần đi concert đầu tiên, tôi chỉ ngồi ở khu cánh sân khấu nhưng may mắn vị trí gần đầu nên được thấy SUGA đi qua chỗ mình rất nhiều. Trong mắt tôi, idol nhìn đẹp, "ngầu" hơn trên ảnh. Cảm giác mọi sự mong chờ, hâm mộ bấy lâu đều xứng đáng với khoảnh khắc đó.

Hương Trà: Việc đi xem concert của BTS khá tốn kém. Bắt đầu từ việc săn vé đã rất khó, nhất là với fan quốc tế. Giá vé sang nhượng lại có thể độn lên gấp 3-5 lần. Những chi phí khác như ăn ở, đi lại tại nước ngoài cũng không nhỏ. Nhưng việc nhìn 7 thành viên ở ngoài, nghe họ hát trực tiếp là cảm giác rất đã, không thể quên.

Quan điểm về việc chi tiêu cho idol

An Khải Nhi: Người hâm mộ không bắt buộc phải chi tiền để ủng hộ cho thần tượng yêu thích. Tuy nhiên, sẽ khá khó để họ có thể từ chối mua những món đồ liên quan đến idol mình. Về phần mình, tôi luôn cố gắng chi tiêu cho thần tượng sao cho hợp lý với ví tiền bản thân.

Thúy Vi: Thú thật, đôi lúc tôi cảm thấy các fan-goods của nhóm quá đắt so với ngân sách của bản thân. Chẳng hạn, tôi luôn mong muốn giành được 1 vé tham gia fansign của thần tượng. Thông thường, vé fansign đính kèm album dưới dạng một dãy số. Vé được bốc thăm ngẫu nhiên nên người hâm mộ mua càng nhiều album, khả năng dự fansign càng cao.

Anh Nhân: Tôi luôn sẵn sàng chi tiền cho thần tượng, coi đó là niềm vui cá nhân. Trong tương lai, tôi hy vọng được dự concert của Taylor Swift hay nhóm nhạc TWICE.

Hà My: Tôi nghĩ là fan chi tiền cho idol là một cách để thoả mãn sở thích của chính mình. Tuy nhiên, không nhất thiết phải chi quá nhiều, nếu như nó không đem lại niềm vui mà chỉ là chạy theo xu hướng săn đồ hot, hay vượt quá khả năng chi trả, thậm chí khiến mình rơi vào tình trạng nợ nần. Đó cũng là những yếu tố khiến tôi luôn cân nhắc mỗi khi quyết định có xuống tiền cho idol của mình hay không.

Hương Trà: Tôi cho rằng không nhất thiết phải bỏ tiền vì mỗi người sẽ có một định nghĩa fan cứng riêng, miễn trong khả năng mình có thể bỏ tiền, tránh quá đà.