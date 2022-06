Chính phủ khuyến khích mua bán, sáp nhập ngân hàng

Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ khuyến khích hoạt động mua bán, hợp nhất, sáp nhập các ngân hàng trên cơ sở tự nguyện để tăng quy mô và khả năng cạnh tranh.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, vừa được Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành.

Trong đó, mục tiêu tổng quát của đề án là tạo bước chuyển thực chất trong hoạt động cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng TCTD, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới; hệ thống các TCTD lành mạnh và phát triển bền vững.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối.

Với mục tiêu cụ thể, đề án yêu cầu các TCTD phải có biện pháp bảo đảm vốn điều lệ đến năm 2025, trong đó, các ngân hàng quy mô lớn có vốn điều lệ tối thiểu 15.000 tỷ đồng và nhóm ngân hàng cỡ nhỏ, trung bình và ngân hàng vốn nước ngoài có vốn tối thiểu 5.000 tỷ.

Với các ngân hàng thương mại yếu kém/kiểm soát đặc biệt hoặc đang thực hiện phương án cơ cấu lại, phương án tăng vốn sẽ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Chính phủ khuyến khích các ngân hàng tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô. Ảnh: Q.T.

Đáng chú ý, trong nhóm giải pháp cơ cấu lại các TCTD, đề án này khuyến khích các ngân hàng tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động và khả năng cạnh tranh.

Với các TCTD yếu kém, Chính phủ cho phép xem xét áp dụng các biện pháp can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và các biện pháp khác theo quy định, bảo đảm giữ vững ổn định hệ thống, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với các giải pháp trong đề án, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam có ít nhất 2-3 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng mạnh nhất châu Á. Đồng thời niêm yết toàn bộ cổ phiếu ngân hàng cổ phần trên thị trường chứng khoán, trong đó có 1-2 ngân hàng niêm yết tại nước ngoài.

Tại đề án này, Chính phủ cũng đưa ra giải pháp cơ cấu với nhóm ngân hàng quốc doanh (không bao gồm các ngân hàng mua bắt buộc).

Trong đó, yêu cầu các ngân hàng xây dựng phương án nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và tăng vốn điều lệ để cải thiện, nâng cao năng lực tài chính, triển khai thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao (riêng với Agribank triển khai theo phương pháp tiêu chuẩn).

Trong giai đoạn 2022-2023, các nhà băng này sẽ thực hiện tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ, Agribank tăng vốn từ nguồn ngân sách. Đến giai đoạn 2024-2025, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền để tăng vốn theo quy định.

Riêng Agribank phải chủ động xây dựng phương án để cơ cấu lại toàn diện để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Triển khai các bước để cổ phần hóa sau khi Bộ Tài chính hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất, sau đó thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Với các ngân hàng mua lại bắt buộc, Chính phủ yêu cầu cơ cấu lại theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tồn tại, rủi ro trong quá trình tác nghiệp của ngân hàng.

Ngoài ra, các nhà băng này phải đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, phân loại nợ, đẩy nhanh công tác xử lý, thu hồi nợ và tài sản tồn đọng.