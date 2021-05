'Chính phủ đã phản ứng nhanh chóng, điều hành linh hoạt'

Một F1 tử vong do viêm gan C

0

Theo Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, trường hợp F1 tử vong do viêm gan C và nhồi máu cơ tim, không phải do Covid-19. Người này có tiền sử nghiện ma túy và sử dụng rượu lâu năm.