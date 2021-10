Chính phủ ban hành Nghị quyết mới về sống thích ứng, an toàn với dịch

Nghị quyết mới của Chính phủ vừa ban hành nhấn mạnh việc chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Ngày 11/10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị quyết ban hành tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch bệnh Covid-19". Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đà Nẵng đang dần nới lỏng và khôi phục nhiều hoạt động để chuyển hướng sống thích ứng, an toàn với dịch Covid-19. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Mục tiêu được Chính phủ nhấn mạnh là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Nghị quyết này sẽ xóa bỏ tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết g ây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Chính phủ quán triệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt, đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội.

Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vaccine, theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết”.

Nghị quyết của Chính phủ phân thành 4 cấp độc dịch.

Cấp độ 1 là nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh.

Cấp 2 là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Và cấp 4 là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được tính từ cấp xã và khuyến khích đánh giá phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể nhằm đảm bảo hiệu quả.