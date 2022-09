Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Cuốn The Queen’s Speech: An Intimate Portrait of the Queen in Her Own Words của Ingrid Seward. Seward, một nhà biên niên sử không mệt mỏi về chế độ quân chủ, đã nhìn về Nữ hoàng theo một góc nhìn khác: thông qua các phát biểu, chia sẻ có giá trị của Nữ hoàng Elizabeth với công chúng trong bảy thập kỷ. Bắt đầu với thông điệp của Nữ hoàng trong chương trình phát sóng năm 1940 hướng đến những người tị nạn nhỏ tuổi và sau đó là rất nhiều bài phát biểu ở các cấp độ khác nhau, Seward đã vẽ nên một bức chân dung sống động về Nữ hoàng. Ảnh: Amazon.