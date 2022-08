Chiêu thức PR của tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc

Hoàng Duyên bắt chước trang phục của BlackPink

Trong MV "Em sẽ báo công an", Hoàng Duyên gây tranh luận vì mặc trang phục giống BlackPink ở "How You Like That". Ê-kíp thừa nhận lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nhà YG Entertainment.