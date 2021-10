Chiesa tỏa sáng giúp Juventus thắng trận thứ 3 liên tiếp

Bàn thắng của Manuel Locatelli ở phút 86 có công lớn từ pha kiến tạo của Federico Chiesa. Cả hai giúp Juventus vươn lên vị trí thứ 8 ở Serie A.

Trận derby thành Turin ở vòng 7 đã diễn ra hấp dẫn. Chủ nhà Torino cho thấy họ không hề chịu lép vé trước đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri. Số liệu trận đấu cho thấy vì sao chỉ có một bàn thắng được ghi và nó đến ở những phút cuối của trận đấu.

Pha giật về nhận bóng của Chiesa là hoàn hảo, vừa với nhịp băng lên của Locatelli. Cầu thủ mang áo số 27 xử lý ba chạm, cứa lòng vào góc xa. Thủ môn Sergej Milinkovic-Savic đổ hết người nhưng không thể cứu thua.

Locatelli có bàn thắng thứ hai cho Juventus ở mùa giải 2021. Ảnh: Juventus.

Thống kê cho thấy Torino tung ra 13 cú sút so với 10 bên phía Juventus. Họ có 2 lần dứt điểm trúng khung thành so với 3 của đội khách. Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa đôi bên là 47% so với 53%. Tỷ lệ chuyền chính xác cũng gần tương đương 77% và 79%.

Thầy trò HLV Ivan Juric xứng đáng có một điểm trong trận đấu này. May mắn phần nào đã ủng hộ Juventus trong một tình huống hiếm hoi mà hàng thủ Torino bị hút hết vào Chiesa, cầu thủ đang có phong độ cao và được kỳ vọng nhiều sau chiến thắng trước Chelsea ở vòng bảng Champions League.

Tác giả bàn thắng duy nhất, tiền đạo Locatelli phát biểu sau trận đấu: "Có quá nhiều cảm xúc khi giành chiến thắng trong một trận derby. Kết quả mỹ mãn, chúng tôi ăn mừng cùng những người đồng đội hoàn hảo và khiêm nhường. Tôi là một CĐV của Juventus khi còn nhỏ và ghi bàn trong một trận derby là món quà dành cho người hâm mộ lẫn gia đình tôi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời".

Với kết quả này, "Bà đầm già thành Turin" duy trì mạch 6 trận bất bại liên tiếp ở tất cả mặt trận. Quan trọng hơn, đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ ở Serie A. Juventus giành được 10 trên 12 điểm tuyệt đối trong 4 trận vừa qua. Họ đang hồi sinh sau màn xuất phát tệ hại ở đầu mùa.

Juventus đã biết cách vượt khó ngay cả khi vắng Paulo Dybala và Alvaro Morata vì chấn thương. Chiesa biết cách ghi dấu ấn còn cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn từ CLB Sassuolo, Locatelli, tỏa sáng đúng lúc. Đây cũng mới là bàn thắng thứ hai của anh cho Juventus từ mùa hè 2021.

Trong khi đó, Inter Milan có chiến thắng 2-1 trên sân của Sassuolo. Hai bàn thắng của đội khách được ghi do công của Edin Dzeko (phút 58) và quả phạt đền của Lautaro Martinez ở phút 78. Chủ nhà dẫn trước ở phút 22 cũng từ một quả phạt đền do công của Domenico Berardi.

Có thêm 3 điểm giúp Inter Milan bám sát Napoli, chỉ kém đối thủ 1 điểm. Đội dẫn đầu Serie A có 18 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu. Napoli sẽ làm khách trên sân của Fiorentina vào lúc 23h tối 3/10.