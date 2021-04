Chiến lược nhà siêu sang ‘giá sốc’ của Masterise

Sau khi mua lại những những lô đất "vàng" ở TP.HCM và Hà Nội, Masterise Homes đã thiết lập lại mức giá cao thậm chí gấp đôi so với chủ đầu tư trước đó.

Sự kiện mở bán dự án Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển tại thị trường Hong Kong vào cuối tháng 3 vừa qua với mức giá khởi điểm lên đến 432 USD /m2 đã gây "chấn động" thị trường bất động sản trong nước bởi giá bán chưa từng có.

Điều bất ngờ là một tòa nhà tại lô đất rộng 25,29 ha này từng được chủ đầu tư khác phát triển bán dự án căn hộ với giá khởi điểm 230 triệu đồng/m2 vào năm 2019.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất được Masterise Homes mua lại và phát triển các dự án với giá tăng "sốc".

Gom loạt đất vàng

Lô đất vàng 25,29 ha có tên khác là Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Theo đồ án quy hoạch 1/500 năm 2015, Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son do Tổng công ty Ba Son làm chủ đầu tư. Tháng 4/2016, UBND TPHCM công bố đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ TPHCM (Vincentra) thực hiện đầu tư Khu Trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng . Đến quý IV/2016, Vincentra tiến hành chia nhỏ thành tám lô đất và tách khỏi đại dự án này cho các pháp nhân mới sở hữu.

Trong suốt 5 năm, mặc dù qua tay rất nhiều đời chủ, 8 lô đất không có nhiều chuyển biến về tiến độ thi công, xây dựng. Duy nhất trong năm 2018, lô đất ký hiệu HH5-1 bất ngờ về tay chủ đầu tư đến từ Hong Kong là Alpha King và được phát triển thành dự án căn hộ Centennial Sài Gòn và gây chấn động thị trường với giá bán căn hộ lên đến 10.000 USD /m2. Tuy nhiên, Alpha King không tiếp tục phát triển dự án.

Các dự án căn hộ siêu sang của Masterise Homes đều có vị trí "vàng" ở khu trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chỉ đến năm 2020, sự xuất hiện của 2 pháp nhân mới là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Supreme và Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Elegance được cho là có liên quan đến Masterise Group mới tạo nên sức sống mới cho khu đất.

Đầu năm 2021, Masterise bất ngờ công bố dự án căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon với giá bán 18.000 USD /m2.

Cùng lúc đó, khu đất tứ giác Bến Thành với tên cũ là Spirit of Saigon, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Saigon Glory, công ty con của Tập đoàn Bitexco cũng bất ngờ về tay Masterise. Đầu năm 2021, cái tên Masterise Homes bất ngờ xuất hiện trên bảng thông tin bên ngoài dự án cho thấy đại gia bất động sản mới nổi này đã trở thành đơn vị phát triển. Đồng thời, Masterise Homes cũng đổi tên dự án này thành One Central HCM.

Tại Hà Nội, khu đất 4.071 m2 hai mặt tiền tại 22-24 Hàng Bài bị bỏ hoang nhiều năm nay cũng mới thuộc về tay Masterise Home. Trước đó, khu đất này thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Dự án có tên cũ là D’ San Raffles được lên kế hoạch phát triển thành tòa nhà 9 tầng cao, 5 tầng hầm, bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang.

Thêm "thương hiệu", giá tăng "sốc"

Tại dự án căn hộ hàng hiệu Grand Marina, Saigon, Masterise đã đẩy giá bán so với The Centenial Bason của Alpha King là khoảng 200 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi so với giá bán cũ trước đó 2 năm.

Trong báo cáo phân tích công bố hồi cuối năm ngoái, Công ty CP Chứng khoán VNDirect cho biết dự án Khu tứ giác Bến Thành sẽ góp mặt vào giỏ hàng dự án mở bán trong năm nay với giá mở bán được dự báo đắt đỏ bậc nhất TP.HCM, vào khoảng 20.000 - 25.000 USD /m2 (tương đương 460 - 570 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin trên thị trường, giá bán dự án này sau khi về tay ông chủ Masterise có thể sẽ được công bố lên đến 30.000 USD /m2, tương đương gần 700 triệu đồng/m2.

Dự án One Central HCM dự kiến sẽ có mức giá cao lịch sử của phân khúc căn hộ tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Masterise tự tin đẩy giá bất động sản tăng đáng kể so với các chủ đầu tư cũ là sự tham gia của đơn vị quản lý có thương hiệu quốc tế.

Ngày 6/1 vừa qua, Masterise Homes và Tập đoàn khách sạn Marriott International đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược và độc quyền trong nhiều dự án của Masterise Homes.

Theo đó, Masterise Homes là đơn vị phát triển các dự án bất động sản hàng hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế của Marriott đến thị trường Việt Nam.

Lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản cho biết đây là lần đầu tiên những thương hiệu thực hiện phát triển các dự án bất động sản nhà ở tại Việt Nam. Các dự án sẽ được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn chất lượng tương đương của các thương hiệu của Marriott.