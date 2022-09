Chiếm đoạt 3 tỷ đồng trong vụ lừa đảo chạy án

“Nổ” có mối quan hệ xã hội rộng và có thể chạy án, Lê Hoàng Linh và Phạm Văn Kiên đã nhận 3 tỷ đồng của người bị hại.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chi tiết về vụ án. Theo đó, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố hình sự; khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Linh (SN 1977, nơi cư trú thôn Ngọc Khê, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và Phạm Văn Kiên (SN 1988, nơi cư trú khu Lưu Hạ, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Bùi Xuân Thuấn (SN 1984, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn) gửi đến Công an thị xã Kinh Môn, tố cáo hành vi lừa đảo của Linh và Kiên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Quá trình thu thập tài liệu, kết hợp với lời khai của đối tượng, vụ án đã được điều tra, làm rõ.

Trước đó (vào ngày 11/1), vợ Thuấn là Nguyễn Thị Tú (SN 1986) bị Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Thấy vợ bị bắt, Thuấn lo lắng, đôn đáo tìm các mối quan hệ, mong rằng vợ sớm được tại ngoại.

Khi đó, Thuấn cũng chia sẻ câu chuyện trên với người bạn là Hoàng Bảo Lộc (SN 1984, trú tại khu Lưu Thượng, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn). Vào thời điểm đó, vợ Lộc là chị Đậu Thị Thùy Dương cũng đang bị Công an huyện An Dương triệu tập do có liên quan đến vụ án trên, nên Lộc cũng biết việc vợ của Thuấn đang bị bắt giữ.

Lê Hoàng Linh và Phạm Văn Kiên.

Qua câu chuyện chia sẻ, Thuấn muốn vợ chồng Lộc trả lại khoản tiền trước đó đã vay để anh ta có kinh phí “lo” cho vợ được tại ngoại. Về phần Lộc, sau khi vay được tiền của vợ chồng Thuấn, Lộc tiếp tục cho Phạm Văn Kiên vay lại. Vì thế, khi Thuấn đòi tiền, Lộc cũng nói lại cho Kiên biết sự việc trên để lấy lại khoản tiền đã cho vay. Khi nghe Lộc kể chuyện, Kiên “nổ” rằng anh ta quen một người bên Hải Phòng, đồng thời nói sẽ tìm mối quan hệ để giúp đỡ vợ Thuấn được tại ngoại.

Sau khi được Lộc thông tin lại, Thuấn khi đó như người “chết đuối vớ được cọc” đã chủ động liên lạc với Kiên, đặt vấn đề tìm người chạy án, chạy tại ngoại cho vợ mình. Kiên sau đó đã kể lại sự việc cho bố đẻ là ông Phạm Văn Sử, rồi nhờ ông Sử hỏi Lê Hoàng Linh việc chạy án và chạy tại ngoại cho chị Tú. Tiếp đó, sau khi có được số điện thoại của Linh, Kiên đã đặt vấn đề nhờ Linh chạy tại ngoại, chạy án cho chị Tú.

Theo đúng hẹn, sáng 19/1, Linh, Kiên, Lộc và Thuấn gặp nhau tại quán cà phê cạnh UBND quận Kiến An. Trong quá trình trao đổi, Linh khẳng định đây là việc dễ dàng, có thể lo được, sau đó Linh yêu cầu Thuấn cung cấp tên, tuổi địa chỉ của vợ chồng họ. Đến tối cùng ngày, Kiên nhận được điện thoại của Linh nói Tú đã thành án, có giấy tạm giam rồi nên việc “chạy án” rất tốn kém. Sau khi biết được nội dung trên, Kiên đã thông báo lại với Thuấn. Sáng 20/1, Thuấn và Kiên đến Công an huyện An Dương gửi đồ cho chị Tú, thì nhận được thông báo (bằng văn bản) về việc Tú đã bị tạm giam.

Cùng thời điểm này, Linh thông báo cho Kiên về các mức giá, theo đó chi phí 300.000 USD thì chị Tú được “trắng án”, còn tại ngoại là 200.000 USD . Dù số tiền trên là khoản không nhỏ, Thuấn vẫn quyết định sẽ chạy tại ngoại cho vợ mình. Sau khi thông qua Kiên nhờ Linh giảm một phần chi phí, Thuấn đôn đáo xoay xở tiền để lo cho vợ.

Chiều 20/1, Thuấn đã đi vay mượn một số người thân trong gia đình với tổng số tiền là hơn 1,8 tỷ đồng . Kể lại sự việc xảy ra, Thuấn cho biết để có số tiền trên, anh đã phải vay của người anh rể 450 triệu đồng, người quen ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là 400 triệu đồng, người dì ruột là 120 triệu đồng… Số tiền còn lại là đòi nợ của Lộc được 500 triệu đồng. Khi vay, mượn tiền của những người trên, Thuấn đều yêu cầu mọi người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Kiên. Sau khi nhận số tiền của Thuấn, Kiên chuyển một tỷ đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Linh, số tiền còn lại là 870 triệu đồng, đối tượng giữ lại.

Sáng 21/1, Kiên tiếp tục gọi điện thoại cho Thuấn giục “xoay” thêm tiền. Để Thuấn tin tưởng, Kiên nói với Thuấn rằng Linh khẳng định nếu có đủ 3 tỷ, thì vợ của Thuấn sẽ được về nhà luôn trong ngày. Vào thời điểm đó, Thuấn khó khăn về kinh tế. Vậy nhưng, khi nghe Kiên nói chắc như đinh đóng cột, Thuấn lại một lần nữa đôn đáo xoay tiền. Sau đó, Thuấn đã vay được của một người bạn là chị Trương Thị H. (ở thị xã Kinh Môn) số tiền hơn 1,1 tỷ đồng .

Sau khi chị H. đồng ý, Thuấn đã nhờ người bạn này chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Kiên. Ngay sau khi nhận được số tiền trên, Kiên đã chuyển một tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng số của Linh. Sau đó, Kiên gọi điện cho Linh nói cần số tiền một tỷ đồng để sử dụng cá nhân thì Linh nói khi nào Tú được tại ngoại phải hoàn trả cho Linh. Thế nhưng, với Thuấn, Kiên vẫn nói đã chuyển đủ số tiền 3 tỷ đồng cho Linh.

Thời gian sau đó, do không thấy vợ được về, Thuấn liên tục hỏi Kiên. Sau đó, cùng Kiên đến nhà gặp Linh để đòi lại số tiền 3 tỷ đồng thì Linh nói Tú sẽ được về trước Tết Nguyên đán. Vậy nhưng, đến ngày 15/2 (tức 15/1 âm lịch) chị Tú vẫn không được về, nên Thuấn đã làm đơn tố cáo gửi Công an thị xã Kinh Môn. Đến chiều 21/2, tại nhà người hàng xóm của Linh tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Linh đã đưa cho mẹ đẻ của Kiên là bà Nguyễn Thị Ngát (SN 1962) 2 tỷ đồng . Sau khi nhận tiền, bà Ngát đã trả 3 tỷ đồng cho Thuấn.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Trong vụ án này, sở dĩ đối tượng có thể dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội là do đã đánh vào tâm lý của gia đình có người vi phạm pháp luật. Thay vì việc phải khắc phục hậu quả, gia đình nạn nhân có tâm lý dùng tiền nhằm thực hiện ý đồ cá nhân của mình. Từ đó, dẫn đến việc bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.