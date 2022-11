Chiếc túi đầy lọ thuốc của Aaron Carter

Gia nhập showbiz từ năm 7 tuổi và kiếm trăm nghìn USD khi mới lên 10 nhưng Aaron Carter phải vật lộn với nhiều chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng ở tuổi trưởng thành.

Sự nghiệp của Aaron Carter bắt đầu từ năm 7 tuổi, phát hành album đầu tiên khi 10 tuổi và sở hữu loạt album đình đám như Oh, Aaron, Not Too Young, Not Too Old và That’s How I Beat Shaq trong suốt sự nghiệp.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, chủ nhân bản hit I'm All About You lại phải vật lộn với chứng nghiện chất kích thích, ma túy và những thách thức về sức khỏe tâm thần.

"Tôi đã nghĩ là mình sẽ chết vào năm 30 tuổi. Hồi 13, 14 tuổi cũng đã nghĩ là tôi sắp chết. Tôi đã đối mặt với nhiều tổn thương, mất mát và cả nỗi cô đơn. Tôi cảm thấy mình phải trốn đi", Aaron nói với Us Weekly vào năm 2017, khi vừa tròn 30 tuổi.

Ngày 5/11, Fox News đưa tin Aaron Carter qua đời tại nhà riêng ở Lancaster, California, Mỹ. Anh 35 tuổi. Cảnh sát đang xác nhận nguyên nhân cái chết.

Lạm dụng chất kích thích

Tháng 7/2017, chỉ 2 tháng sau khi cha qua đời, Aaron Carter bị bắt vì tàng trữ và sử dụng cần sa khi lái xe. Sau đó, đến tháng 9, anh vào trại cai nghiện.

Đến năm 2018, trong tập 6 của chương trình The Doctors, Aaron hé lộ những bí mật về tiền sử sử dụng ma túy và các chất kích thích. Anh cho biết chị gái Leslie - người đã chết vì dùng thuốc quá liều vào năm 2012 - chính là người đưa anh vào con đường này.

Sự nghiệp của Aaron Carter trượt dài sau loạt bê bối liên quan ma túy. Ảnh: People.

Nam ca sĩ nhớ lại sau khi hoàn thành chương trình Dancing with the Stars, anh bắt đầu đến Staples và Office Depot hoặc những nơi khác nhau để mua chất kích thích bằng tiền mặt. Cách này giúp Aaron tránh được việc bị theo dõi.

Cũng tại chương trình The Doctors, bác sĩ Travis Stork thông tin nước tiểu của Aaron Carter dương tính với cần sa, hydrocodone và benzodiazepine - những loại thuốc giảm đau, an thần gây nghiện.

Ban đầu, Aaron không hiểu vì sao kết quả xét nghiệm của anh lại dương tính với những loại thuốc như hydrocodone. Anh khẳng định kể từ lần cai nghiện năm 2017, anh không sử dụng loại thuốc này. Sau đó, nam ca sĩ nhớ ra gần đây anh được kê đơn hydrocodone sau khi phẫu thuật răng.

Đến tháng 9/2022, Aaron nói rằng anh đã vào trại cai nghiện lần thứ 5, sau khi bị mất quyền nuôi con

Chấn thương tâm lý nặng nề

Lần phỏng vấn với Us Weekly năm 2017, Aaron Carter thẳng thắn thừa nhận anh bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Những điều này được cho là bắt nguồn từ những tổn thương tâm lý từ chuyện cha mẹ ly hôn, cha qua đời, chị gái qua đời ở tuổi 27.

"Tôi không bao giờ muốn cha mẹ ly hôn, tôi không bao giờ muốn cha tôi chết, tôi không bao giờ muốn chị gái chết ở tuổi 27. Những điều đó thực sự rất khó khăn vì sau khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi gần như để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát", nam ca sĩ tâm sự.

Số thuốc Aaron Carter phải dùng để điều trị các bệnh tâm thần. Ảnh: People.

Trong chương trình The Doctors, Aaron chia sẻ về cuộc đấu tranh sức khỏe tâm thần. Nam ca sĩ cho biết anh mắc chứng rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu và hưng cảm.

Trong lúc trò chuyện, Aaron Carter chủ động đưa ra một chiếc túi chứa đầy lọ thuốc, anh muốn khả giả biết lượng thuốc anh phải dùng để điều trị loạt bệnh đang gặp phải. "Đây là thực tế tôi đang trải qua, tôi không có gì để che giấu cả", anh nói.

Ca sĩ gốc Florida cũng chia sẻ thêm về những cuộc đấu tranh bản thân phải trải qua trong quá khứ. Tháng 8/2019, sau khi chia tay với Lina Valentina, cảnh sát đã đến kiểm tra Aaron khi nhận tin báo anh tự sát. Rất may anh không gặp vấn đề gì, tin báo tự sát chỉ là báo động giả.

"Cuộc sống khá khó khăn. Tôi đã đối mặt với nhiều tổn thương, mất mát. Mục tiêu của tôi là trở thành con phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn", anh nói thêm.