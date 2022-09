Chiếc Mercedes bí ẩn trong vụ Tina Duong bị tố lừa tiền tỷ

Ông N.H.N. bị lừa tiền tỷ và cho rằng thủ đoạn của Tina Duong rất chuyên nghiệp. Bản thân nạn nhân nghi ngờ cô ta có người giúp sức.

Ngày 15/9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã gửi đơn tố cáo Tina Duong (tên thật N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng .

Ông N. cho biết đơn của ông đã gửi đến nhiều đơn vị như Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.HCM. Đến nay, chưa có đơn vị nào mời ông lên làm việc để làm rõ sự tình.

Trong đó, các đơn vị trên đã chuyển đơn nhiều nơi. Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển đơn cho Công an tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Bình Thuận chuyển tiếp 2 lần cho Công an TP Thủ Đức, TP.HCM.

“Trong mấy ngày qua, mạng xã hội bùng nổ về câu chuyện Tina Duong lừa tiền của nhiều nạn nhân. Một số người cho rằng chúng tôi dựng chuyện, ai lại bị lừa dễ dàng như vậy, nhưng thật sự nếu tôi không phải người trong cuộc, thì cũng rất khó tin”, ông N. chia sẻ.

Đến thời điểm này, ông N. cho rằng thủ đoạn lừa đảo của V.A. là rất chuyên nghiệp, đồng thời nghi ngờ có người đứng sau giúp sức cho cô ta.

Cuộc gặp định mệnh

Trong đơn tố cáo, ông N. cho biết giữa tháng 2, ông đi TP Phan Thiết và tình cờ gặp V.A. Sau nhiều lần tiếp xúc, V.A. chủ động tiếp cận, làm quen với ông N.

Cô ta tiết lộ với ông N. rằng sẽ đầu tư 2 tỷ đồng vào quán cà phê của B. và bỏ ra 2 tỷ đồng để tổ chức đêm nhạc hội hoành tráng cho một công ty lớn. Ngoài ra, V.A. khoe gia thế và tài sản khủng.

Vài ngày sau, ông N. nhận được cuộc gọi của V.A. với giọng khẩn thiết nhờ ông giúp đỡ. Sau khi gặp mặt tại TP.HCM, V.A. trưng bộ mặt rầu rĩ, lấy cớ bị ông B. (đã có vợ con) gạ tình và muốn cắt đứt việc làm ăn với người không có “đạo đức” này. Sau đó, V.A. đề nghị ông N. giúp đỡ, để hoàn thành đêm nhạc hội. Khi nhận lời đồng ý, ông N. không nghĩ mình đã đặt một chân vào cái bẫy của V.A.

Phiếu chuyển đơn của Công an tỉnh Bình Thuận cho Công an TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Lê Trai.

Khi cùng V.A. ra Phan Thiết, ông N. hỗ trợ cô ta trong việc tham khảo địa điểm, lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc hội.

“Thời điểm này, cô ta vẫn chưa nói gì đến chuyện tiền bạc, nên tôi không nghĩ là sẽ bị lừa. Sau đó, tài khoản mạng xã hội xưng là cha V.A. nhắn đến mới làm tâm lý tôi xoay vòng”, ông N. chia sẻ.

Theo đó, “người cha” của V.A. nhắn tin thông báo cho ông N. biết rằng mục đích việc tổ chức đêm nhạc hội thật chất là cuộc họp bí mật liên quan đến phi vụ làm ăn phi pháp mà ông phải ngăn chặn.

Những ngày sau đó, V.A. thông báo tài khoản của cô ta bị phong tỏa vài ngày, cần tiền xoay xở đêm nhạc, nên hỏi mượn ông N. Để lấy lòng tin nạn nhân, cô ta cho ông N. xem hình ảnh thể hiện số tiền hàng chục tỷ đồng trong tài khoản và những thông báo từ phía ngân hàng.

Ngoài ra, để củng cố lòng tin của ông N., “người cha” còn tạo ra tình huống nhờ ông N. giữ chiếc USB có chứa thông tin quan trọng. Sau đó, “người cha” yêu cầu ông N. đi cùng V.A. ra Phan Thiết, thuê địa điểm bí mật để giao chiếc USB cho ông ta. Tuy nhiên, ông N. cho biết lần nào “người cha” cũng cho rằng thông tin cuộc gặp bị lộ, nên không gặp mặt. Chiếc USB sau đó được ông N. giao lại cho V.A và đêm nhạc hội cũng bị hủy sau nhiều lần dời đi, dời lại.

Thủ đoạn của Tina Duong

Ngoài việc bị mất tiền để tổ chức đêm nhạc hội, ông N. còn bị V.A. lừa mượn tiền để trả viện phí cho người thân và kinh doanh nông sản.

Theo ông N., việc ông tin tưởng chuyển tiền cho V.A. một phần do cô ta tạo vỏ bọc quá giỏi. Tuy nhiên, sau này ông N. tìm hiểu, thì phát hiện sự thật những giấy tờ, tài khoản V.A. gửi cho ông đều đã được photoshop, gia cảnh ở quê cũng không gì nổi bật.

“Trong quá trình làm việc chung, "người cha" V.A. yêu cầu tôi lái chiếc xe Mercedes C250 để đảm bảo an toàn cho chiếc USB. Đến nay, do thời gian đã lâu, V.A. không đến nhận nên tôi đã đưa về quê, và trình báo về nguồn gốc chiếc xe cho công an địa phương”, ông N. chia sẻ.

Chiếc Mercedes V.A. đưa cho ông N. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngoài ra, ông N. tiết lộ trong những lần đi cùng, ông N. cho rằng V.A. đã nhiều lần “bẫy tình” mình tại khách sạn. Tuy nhiên, những lần ấy ông đều xử lý đúng đắn.

“Tôi biết một số người trong nhóm vì lỡ “ăn trái cấm”, nên giờ ngậm bồ hòn không nộp đơn tố cáo”, ông N. chia sẻ.

Khi biết mình bị lừa, ông N. đã gửi đơn đến công an, viện kiểm sát để tố cáo V.A. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông N. mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý kẻ lừa đảo để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Hình ảnh được cho là đám cưới của V.A. với em chồng của chị N.L.

Trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. cũng đăng bài tố cáo V.A.. Theo bài viết, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp sang trọng ở để lừa đảo, thuê người đóng giả bố, khoảng 300 người tham gia dự tiệc đám cưới, người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng .

Chị L. cho biết thời điểm trên, chị không tố cáo V.A. vì cô gái này nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh... với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nên chị quyết định lên tiếng.

Theo tài khoản Facebook N.L., chị đang tập hợp những nạn nhân từng bị V.A. lừa để gửi đơn tố cao lên cơ quan chức năng. Theo chị L., hiện có gần 40 người liên hệ với chị về việc từng là nạn nhân trong những chiêu trò của cô gái này.