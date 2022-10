Chiếc iPhone 99% bốc cháy sau 3 tháng sử dụng

Theo chia sẻ của anh Đào Hùng, chiếc iPhone XS cũ anh mua lại từ một nhà bán lẻ đã bốc cháy sau 3 tháng sử dụng. Cửa hàng cũng xác nhận chiếc máy bán ra đã được thay pin mới.

Chiếc iPhone XS hàng 99% đã bốc cháy sau 3 tháng sử dụng. Ảnh: NVCC.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội (MXH), những tháng gần đây xuất hiện nhiều bài đăng của người dùng Việt phản ánh về việc gặp tình trạng lỗi pin khi mua iPhone cũ.

Điển hình là trường hợp của anh Đào Hùng chia sẻ trên một hội nhóm MXH về chiếc iPhone mới mua 3 tháng đã bốc cháy khi cắm sạc.

Đã thay pin

Anh Hùng cho biết đã mua một chiếc iPhone XS 64 GB màu đen đã qua sử dụng hay còn được gọi là máy 99% theo hình thức online từ cửa hàng Clickbuy vào tháng 7.

Chiếc iPhone XS này là hàng xách tay từ thị trường Mỹ (mã LL/A). Khi bán ra cho anh Hùng, máy đã được cửa hàng thay pin mới với dung lượng tối đa là 100%.

Tuy nhiên, sau 3 tháng sử dụng chiếc máy này đã bị cháy trong một lần sạc pin. Liên hệ với cửa hàng về tình trạng máy, anh Hùng đã bị từ chối bảo hành do không thể xác định nguyên nhân cháy từ thiết bị hay người dùng.

Cửa hàng từ chối bảo hành chiếc iPhone XS bị cháy. Ảnh: NVCC.

Khi mua iPhone cũ 99% tại Clickbuy, khách hàng sẽ nhận được gói bảo hành mặc định 6 tháng và cần trả thêm 800.000 đồng nếu muốn mua gói bảo hành vàng trong vòng một năm.

Cụ thể, với gói bảo hành mặc định 6 tháng, khách hàng sẽ không được bảo hành vấn đề phần cứng, nguồn, màn hình nhưng vẫn được bảo hành thay pin miễn phí trong vòng 6 tháng.

Với gói bảo hành vàng một năm, khách hàng sẽ được bảo hành các vấn đề trên và được bảo hành thay pin miễn phí trong vòng 12 tháng.

"Nếu pin có dấu hiệu chai, phồng, tụt pin nhanh khi sử dụng khách hàng sẽ được thay miễn phí pin EU", nhân viên bán hàng tại Clickbuy tư vấn.

Ngoài ra, chia sẻ với Zing, chị T.H. - nhân viên tại một cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone cũ - cho biết loại pin mà cửa hàng thường thay miễn phí trước khi bán ra cho khách là loại pin rẻ tiền, không có thương hiệu.

Những viên pin này được gọi là pin EU hay pin lô. Với iPhone XS, pin dạng này sẽ có giá 300.000 đồng.

Sau phản ánh của anh Đào Hùng, ông Trần Mạnh Tuấn - CEO cửa hàng Clickbuy - đã chia sẻ công khai về việc sẽ hỗ trợ 100% giá trị máy nếu như chiếc iPhone XS mà anh Hùng mua có tem của cửa hàng.

"Trước mắt, bạn hãy gửi máy về cho bên mình để kiểm tra xem có phải máy bên mình không. Khi bán ra, ngoài phiếu thông tin sản phẩm, máy mua tại Clickbuy sẽ có tem phía trong máy", ông Tuấn phản hồi.

Zing đã liên hệ với đại diện Clickbuy về vụ việc và đang chờ phản hồi từ cửa hàng này.

Lý do khiến iPhone bị cháy, nổ

"iPhone bị cháy, nổ thường do lỗi từ pin. Nếu viên pin trong máy gặp các tác động vật lý như rơi rớt, biến dạng hoặc pin chất lượng không tốt, không rõ nguồn gốc sẽ dễ dẫn đến tình trạng trên", ông Nguyễn Văn Thịnh, đại diện trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple (ASP) Điện Thoại Vui, chia sẻ.

Ông Thịnh cũng khuyến cáo khách hàng nên mua hàng chính hãng, sử dụng các dịch vụ bảo hành sửa chữa chính hãng để được đảm bảo quyền lợi

Chiếc iPhone XS của anh Đào Hùng bị cháy sau 3 tháng sử dụng cùng thông tin sản phẩm do cửa hàng cung cấp khi mua máy. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, đại diện một ASP giấu tên cũng cho biết với các thiết bị có dấu hiệu cháy, nổ dù còn hay hết thời hạn bảo hành khách hàng đều phải liên hệ với ASP hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài Apple để ghi nhận sự cố.

Tiếp đến, hãng sẽ hỏi một số câu hỏi liên quan để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố. Khách hàng sẽ phải cung cấp bằng chứng về vấn đề thiết bị tự xảy ra sự cố mất an toàn mà không có sự can thiệp trái phép do bên thứ ba hoặc sử dụng các phụ kiện không chính hãng.

ASP sẽ thu thập các thông tin trên, báo cáo lại với Apple và chờ hãng đưa ra hướng xử lý cuối cùng.