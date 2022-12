Chiếc cầu nối người dân và lực lượng công an

Đám cháy lớn được kiểm soát trong gang tấc, nam thanh niên bị phát giác và đưa về cơ sở cai nghiện… Đây là những thành quả hợp tác của người dân và công an thông qua Zalo.





"Khu vực bãi rác gần bờ sông có cháy nhé bà con ơi!"

Dòng tin nhắn kèm bức ảnh trên Zalo khiến cả tổ 32 (quận 12, TP.HCM), đứng ngồi không yên. Vài người dân sống ở khu vực ven bờ sông sau khi nhận được tin nhắn cùng tiếng hô hoán của anh Tuấn đã lập tức mang xô, thùng, vại… ra ứng cứu.

Đoạn đường ven sông Vàm Thuật mờ trong khói lẫn tiếng hối hả của người dân bởi đám cháy có nguy cơ lan nhanh hơn, không xa là khu dân cư đông đúc.

“Chỉ sau vài giây gửi tin vụ cháy qua Zalo, tôi đã nhận được cuộc gọi xác minh hiện trường từ đồng chí Công an phường An Phú Đông phụ trách khu phố 2”, anh Tuấn nhớ lại.

Rất nhanh, xe chuyên dụng cùng cảnh sát chữa cháy, Công an quận 12 có mặt kịp thời. Đám cháy cuối cùng được kiểm soát sau hơn 10 phút trong sự nỗ lực của lực lượng công an và người dân tổ 32.

Trong vòng chưa đến một năm, hàng trăm nghìn dòng tin nhắn tố giác tội phạm, tìm hiểu thủ tục hành chính, cảnh báo cháy nổ, hỏi về CCCD gắn chip… như thế đã liên tục được gửi qua lại, cầu nối giữa người dân và công an ngày càng chặt chẽ qua Zalo.

Anh Lê Trần Thanh Tuấn (tổ 32, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) không khỏi rùng mình khi nhớ lại thời điểm đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội ở dải đất ven bờ sông, sát khu dân cư.

Anh ngay lập tức chụp ảnh đám cháy và gửi thông báo vào nhóm Zalo khu phố và Zalo Công an phường, sau đó hô hoán người dân xung quanh cùng chữa cháy.

Nhờ sự nhanh nhạy của anh Tuấn và tinh thần trách nhiệm của cảnh sát khu vực, bờ sông Vàm Thuật trở lại yên bình sau nỗ lực ứng cứu của các anh cảnh sát chữa cháy. Cả tổ 32 buổi trưa hôm ấy cũng một phen thót tim.

"Cảnh báo thông tin cháy nổ chỉ là một trong nhiều sự phối hợp chặt chẽ của chúng tôi trong việc bảo vệ bình yên cho khu phố", anh Tuấn nói và mỉm cười nhớ đến cái bắt tay tình nghĩa của các đồng chí công an phường An Phú Đông khi kịp thời phát giác đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

Do tính chất công việc, anh Thanh Tuấn thường xuyên về nhà để nghỉ ngơi và ăn uống vào giờ trưa. Nhờ vậy, liên tiếp nhiều ngày, anh luôn thấy nam thanh niên lạ mặt, dáng người luộm thuộm, đen nhẻm, gầy gò… hay đi lại khu vực bờ sông.

“Tôi chắc chắn thanh niên này không phải người dân sinh sống tại địa bàn. Mỗi buổi trưa lại thường đi xe máy lảng vảng khu vực nhà dân. Tôi không yên tâm nên liên hệ Zalo của Công an phường An Phú Đông để thông báo tình hình”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân qua Zalo, công an phường nhanh chóng xác minh, mời đối tượng về trụ sở làm việc, kiểm tra ma túy và lập hồ sơ đưa nam thanh niên vào cơ sở cai nghiện.

“Trong khi khu phố lại rất đông trẻ nhỏ và người già, nếu không nhờ sự giúp sức kịp thời của cán bộ công an phường, không biết đối tượng này sẽ có hành động nguy hiểm gì”, anh Tuấn nói thêm.

Những câu chuyện trên cho thấy rõ nhờ tinh thần trách nhiệm của người dân và nhạy bén kịp thời của công an khu vực cũng như thông tin cảnh báo nhanh trên Zalo đã góp phần mang lại sự bình yên, ổn định.

Năm 2021, Cao Thị Hồng Tiên (sinh viên, phường An Phú Đông, quận 12) lần đầu được giới thiệu trang OA của Công an phường và Công an quận 12.

Trong trí tưởng tượng của nữ sinh 20 tuổi, việc tiếp cận và tương tác với lực lượng công an địa phương trên nền tảng số là điều thật sự mới mẻ.

“Thời đại công nghệ 4.0, việc tương tác trên các nền tảng Internet là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều tôi ngạc nhiên là giao diện trang Zalo của Công an quận và phường rất hữu ích, thông tin về tình hình an ninh trật tự, các cảnh báo về tội phạm, thủ tục hành chính cũng được công khai rất kịp thời”, Hồng Tiên chia sẻ.

Nữ sinh cũng không giấu được niềm tự hào khi góp sức trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu phố.

Buổi sáng đầu tháng 11, vừa dắt xe ra khỏi nhà, Hồng Tiên nghe thấy tiếng xôn xao của hàng xóm. Vài người tò mò bước ra khu vực bờ sông, nơi đoạn lan can vừa lắp bất ngờ “không cánh mà bay”.

“Thưa các đồng chí, lan can đoạn bờ kè bị trộm mất rồi ạ”, Tiên nhanh chóng gửi dòng tin nhắn đến trang OA của Công an quận 12. Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi khiến nữ sinh bất ngờ.

“Tôi bất ngờ vì sự phản hồi chỉ trong ‘một nốt nhạc’ từ công an. Các anh hỏi thăm địa điểm, vào cuộc điều tra và cảm ơn tôi đã thông tin”, Hồng Tiên kể, sau đó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khi trở thành một cộng tác viên của lực lượng công an, góp phần ổn định an ninh khu phố.

Nữ sinh cho biết điều khiến cô vui mừng hơn hết là sự an tâm khi sống trong khu vực an ninh trật tự tốt, lực lượng công an luôn sâu sát và có mặt kịp thời để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Bên cạnh liên tục cập nhật thông tin trên trang OA, mỗi tổ dân phố thành lập nhóm chat trên Zalo để tuyên truyền các thông tin quan trọng về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như giả danh công an, chuyển tiền…

Từ đó, trên địa bàn An Phú Đông kiềm chế kéo giảm đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản cho người dân.

Đại diện Công an quận 12, cho biết trên cơ sở phát triển hoạt động của nhóm Zalo An ninh trật tự và kể từ khi các trang Zalo Công an Quận 12 đi vào hoạt động đến nay, người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin, nắm bắt những kiến thức cơ bản về pháp luật, chủ động cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

“Đặc biệt, người dân cung cấp nhiều tin có giá trị giúp công an truy xét, bắt, xử lý tội phạm kịp thời, nghiêm minh từ đó tình hình an ninh trật tự quận 12 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an được người dân tin yêu, giúp đỡ nhiều hơn”, thượng tá Dương Đình Lập thông tin.

Những năm gần đây, quy trình số hóa thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước, đặc biệt tại trong ngành công an đã có chuyển biến rõ rệt. Nhờ sự quyết liệt của lực lượng công an để thúc đẩy “công nghệ hóa” mà câu chuyện đi làm thủ tục hành chính của người dân trở nên đơn giản hơn.

Sau khi quan tâm đến trang Zalo chính thức của Công an quận 12, Hồng Tiên cho biết cô dường như được "khai sáng" bởi tất cả thủ tục đều có thể liên hệ và kiểm tra. Đặc biệt, thủ tục hành chính được thực hiện rất đơn giản, không rườm rà.

Nữ sinh hào hứng cầm trên tay giấy đăng ký tạm trú mà cô được cấp chỉ một lúc sau khi đến phòng tiếp dân và làm việc với cán bộ công an.

“Nhờ thông tin trên Zalo, tôi chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết và đăng ký online, sau đó lên nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục. Mọi việc rất nhanh gọn”, Hồng Tiên nói.

Tương tự trường hợp của Hồng Tiên, hàng trăm nghìn người dùng Zalo đã quen với trang OA của lực lượng Công an địa phương, từ đó cập nhật nhanh chóng thông tin về thủ tục hành chính, căn cước công dân, báo tin qua điện thoại mà không mất thời gian ra cơ quan hành chính.

Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là một điển hình trong ứng dụng thành công Zalo OA để hỗ trợ cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng công an thị xã Bến Cát, phấn khởi khi kể lại những thay đổi tích cực trong cải cách thủ tục hành chính công tại địa bàn này.

“Sau vài tháng đi vào hoạt động, trang Zalo Công an thị xã Bến Cát đã nhận được đánh giá tích cực của người dân”, thượng tá Thành thông tin.

Trang Zalo có thiết lập đơn giản, dễ sử dụng với nhiều tính năng, cung cấp thông tin đa dạng, cập nhật liên tục. Mục "Căn cước công dân" trong thanh menu nhanh giúp người dân dễ dàng tìm hiểu hồ sơ, thủ tục, thời gian, địa điểm cấp căn cước công dân. Sau khi thực hiện thủ tục cấp thẻ, người dân còn có thể theo dõi tiến độ thực hiện và ngày nhận.

Người dân không cần đợi tại trụ sở công an khi làm thủ tục hành chính, CCCD.

Đặc biệt, trang cũng tích hợp chatbot trả lời tự động. Chỉ cần nhập thông tin muốn tìm hiểu về các thủ tục liên quan, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện đầy đủ, nhanh chóng các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Đại diện công an thị xã Bến Cát nhận định, sử dụng Zalo là cách thức đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua hơn 8 tháng đi vào hoạt động, trang Zalo OA của Công an thị xã hiện có hơn 14.500 lượt người quan tâm, đăng tải 119 bài viết, đạt trên 323.000 lượt xem và chia sẻ từ người dùng.

Mặt khác, qua tin nhắn truy vấn, trả lời tự động, trang Zalo OA đã giải đáp gần 165.000 lượt tin nhắn với hơn 85% tin nhắn gửi về Zalo OA là nội dung liên quan đến thủ tục hành chính đặc biệt là làm căn cước công dân.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành đánh giá đây là con số triển vọng và bày tỏ sự vui mừng trước bước chuyển đổi số đầy lạc quan trong công tác truyền thông của lực lượng công an.

Hiện nay, 63 tỉnh, thành trên cả nước cùng nhiều bộ ngành ứng dụng Zalo vào công tác chuyển đổi số với hơn 10.000 OA Zalo đã được thiết lập. Sự chuyển đổi này đã tạo bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính cũng như góp phần tạo lòng tin của người dân đối với lực lượng công an, mang lại sự bình yên và phát triển xã hội.