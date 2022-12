Chiếc áo in câu nói ‘nhìn gì, biến đi’ của Messi cháy hàng

“¿Qué mirás, bobo? Andá payá” (tạm dịch: Nhìn gì, thằng ngốc kia? Biến đi!).

Lionel Messi trừng mắt với tiền đạo Hà Lan Wout Weghorst sau trận tứ kết nhiều cảm xúc giữa Argentina và Hà Lan tại World Cup 2022 hôm 10/12. Câu nói này của số 10 “La Albiceleste” nhanh chóng trở thành cơn sốt ở quốc gia Nam Mỹ.

Các doanh nghiệp địa phương ở thủ đô Buenos Aires của Argentina hưởng lợi lớn khi lập tức in cụm từ này lên nhiều loại sản phẩm, với cốc được bán với giá 1.600 peso ( 9 USD ), áo phông 2.900 peso và mũ lưỡi trai 3.900 peso, theo Buenos Aires Times.

Một Messi phiên bản “dữ dằn” hơn được so sánh với huyền thoại Diego Maradona - thiên tài nổi tiếng với những khoảnh khắc nóng nảy và ngang ngược cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tony Molfese (31 tuổi), nhà thiết kế trang phục ở Buenos Aires, cho biết: “Chúng tôi bắt tay vào sản xuất áo phông ngay lập tức. Cụm từ này lan truyền nhanh chóng vì Messi thường có dáng vẻ trầm tĩnh và hòa nhã. Mọi người muốn anh ấy có một chút cay độc của Diego”.

Chiếc áo in câu nói nổi tiếng của Messi tại World Cup được bán với giá gần 23 USD trên một trang web. Ảnh: Usatee.

Đối với người dân Argentina, ngôn từ mà Messi sử dụng nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì có thể nghe thấy trên đường phố.

Graciela Squietino (67 tuổi), mua áo phông cho 3 cháu trai của mình, cho biết: “Tôi nghĩ câu nói của Messi thật ngây thơ và dịu dàng so với những gì mọi người thường nghe thấy trong thế giới thể thao của Argentina”.

Không chỉ mua áo, cốc và nhiều sản phẩm khác, người hâm mộ còn xăm câu nói của đội trưởng “La Albiceleste” lên cơ thể.

“Tôi nghĩ đó là thông điệp tuyệt vời để khẳng định Mỹ Latin không hề thua kém châu Âu”, Nicolas Melana, cổ động viên Argentina, nói. Anh vừa xăm dòng chữ “Que miras, bobo?” cùng khoảnh khắc chế nhạo đối thủ của Messi lên chân.

“Đó là thông điệp hoàn hảo”, anh nói thêm.

Những ngày qua, hàng loạt ảnh chế cũng được chia sẻ trên Internet vì nhiều người Argentina thích thú khi thấy Messi thể hiện ngọn lửa giống như người tiền nhiệm Diego Maradona.

Trong suốt một tháng diễn ra World Cup, những nhà bán áo phông, hàng quán và tiệm bánh đã ăn nên làm ra với các buổi tụ họp của người hâm mộ, theo CNA.

Marcelo Alanis, người bán áo đấu của đội tuyển quốc gia Argentina, cho biết: “Doanh số bán hàng của chúng tôi tăng lên rất nhiều. Sau mỗi trận thắng của Argentina, con số sẽ còn khủng hơn”.

Trước trận chung kết với đội tuyển Pháp, nguồn tin của Marca tiết lộ áo đấu in số 10 và tên của Messi đã cháy hàng trên toàn thế giới bất kể kích thước. Sự thiếu hụt này đã thúc đẩy việc sản xuất và bán hàng giả, khiến Hiệp hội Bóng đá Argentina phải nhận nhiều lời phàn nàn.

