Chi viện hơn 200 cảnh sát lên Bắc Giang chống dịch

Ngày 20/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức lễ ra quân cho hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát lên đường đến Bắc Giang để hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5. Ảnh: Đức Anh.