Chỉ tiêu tuyển sinh nữ của các trường công an

Năm 2023, hầu hết đại học, học viện khối công an dành 10% trong số tổng chỉ tiêu cho các thí sinh nữ.

Năm 2023, nữ sinh có thể nộp hồ sơ vào các trường công an bằng 3 phương thức xét tuyển. Ảnh: Hồng Quang.

Năm 2023, các trường khối công an tuyển sinh theo 3 phương thức:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm 2023, Học viện An ninh Nhân dân dự kiến tuyển sinh 390 chỉ tiêu, trong đó 39 chỉ tiêu nữ cho 2 ngành Nghiệp vụ an ninh và An toàn thông tin.

Theo dự kiến, ngành Nghiệp vụ an ninh của học viện tuyển 29 thí sinh nữ thường trú tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Ngành An toàn thông tin của học viện tuyển 10 tuyển sinh nữ, trong đó, 5 thí sinh thường trú phía bắc và 5 thí sinh thường trú phía nam.

Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2023 chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Học viện tuyển 530 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó có 53 chỉ tiêu nữ.

Cụ thể, học viện tuyển 5 thí sinh theo phương thức 1, 5 thí sinh theo phương thức 2 và 43 thí sinh theo phương thức 3.

Năm 2023, Học viện Chính trị Công an Nhân dân dành 10 trong tổng 100 chỉ tiêu cho nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Cụ thể, đối với phương thức 1 và phương thức 2, trường chỉ tuyển 2 thí sinh nữ/phương thức. Đối với phương thức 3, trường tuyển 6 thí sinh nữ.

Đại học An ninh Nhân dân chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Năm 2023, trường tuyển 26 chỉ tiêu nữ trong số 260 tổng chỉ tiêu, trong đó 4 thí sinh cho phương thức 1, 4 thí sinh cho phương thức 2 và 18 thí sinh cho phương thức 3.

Cũng như Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân chỉ tuyển thí sinh thường trú tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Năm 2023, trường tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, trong đó có 42 chỉ tiêu nữ.

Cụ thể, đối với phương thức 1 và phương thức 2, trường tuyển 4 thí sinh nữ/phương thức. Đối với phương thức 3, trường tuyển 36 thí sinh nữ.

Đại học Phòng cháy Chữa cháy và Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu/trường, trong đó 10 chỉ tiêu nữ.

Với phương thức 1 và phương thức 2, trường tuyển một thí sinh nữ ở phía bắc, một thí sinh nữ ở phía nam cho mỗi phương thức. Riêng phương thức 3, trường tuyển 3 thí sinh nữ ở phía bắc, 3 thí sinh nữ ở phía nam.

Học viện Quốc tế năm nay tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và Ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu). Trong đó, số chỉ tiêu nữ dành cho ngành Ngôn ngữ Anh là 13. Con số này ở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là 10.

Đây là trường khối công an duy nhất tuyển số học viên nữ nhiều hơn 10% tổng chỉ tiêu.