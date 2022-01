Chi tiết ôtô Trung Quốc Beijing U5 Plus giá 498 triệu đồng

Khoang động cơ được làm kín, U5 Plus sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5L cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm cùng hộp số tự động vô cấp. Mức giá rẻ tiếp tục là ưu điểm của Beijing U5 Plus, tương tự như nhiều mẫu xe Trung Quốc đã được bán tại Việt Nam. Yếu tố thương hiệu vẫn là rào cản lớn nhất của mẫu xe này nếu so với những cái tên đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản.