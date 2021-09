Chi tiết mới vụ 1,6 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ ở Nhật

Báo Mainichi đặt câu hỏi về vấn đề kiểm định độ an toàn của vaccine do nước ngoài sản xuất, liên quan đến 1,6 triệu liều vaccine Moderna bị đình chỉ ở Nhật Bản do tạp chất.

Nhà phân phối vaccine nội địa Takeda Pharmaceutical chỉ thông báo cho Bộ Y tế Nhật Bản về lô vaccine Moderna nhiễm tạp chất 9 ngày sau khi biết tin, Mainichi cho biết hôm 11/9. Takeda nói rằng đã công bố báo cáo liên quan đến các chất màu đen có thể lẫn trong lô hàng. Tuy nhiên, trong thực tế, thông tin trên chưa được thừa nhận rộng rãi. Trước đó, nhiều hạt thép không gỉ đã được được tìm thấy trong 39 lọ vaccine chưa sử dụng tại các trung tâm tiêm chủng ở Tokyo và 4 tỉnh khác. Người ta cũng phát hiện các chất nhỏ màu đen lẫn trong số vaccine. Sau khi biết tin, Bộ Y tế Nhật Bản đã đình chỉ 1,63 triệu liều vaccine Moderna được sản xuất cùng thời điểm với lô hàng nhiễm tạp chất. Trong đó, khoảng 500.000 liều được cho là đã tiêm cho người dân. Nếu Takeda cung cấp thông tin sớm, nhà chức trách đã có thể yêu cầu đình chỉ lô hàng trong thời gian nhanh hơn, Mainichi đặt vấn đề. Nhật Bản đã phát hiện nhiều tạp chất lẫn trong số vaccine Moderna của nước này vào cuối tháng 8. Ảnh: AFP. Hôm 7/9, Nhật Bản ghi nhận công dân thứ 3 tử vong sau khi được tiêm từ số vaccine bị đình chỉ. Theo Guardian, người này có tiền sử dị ứng lúa mạch ba góc. Đến nay, Bộ Y tế Nhật Bản chưa xác định được liệu cái chết của 3 người có liên quan tới vaccine Moderna dính tạp chất hay không. Trong khi đó, Moderna khẳng định các ca tử vong là ngẫu nhiên. Theo một cuộc điều tra của Moderna, các hạt thép không gỉ hình thành do ma sát giữa các mảnh kim loại đã lẫn vào số vaccine trong quá trình sản xuất ở Tây Ban Nha. Các chất màu đen xuất hiện trong một số lô hàng được cho là thuộc về phần nắp cao su trên lọ. Moderna cho biết số vaccine nhiễm tạp chất này không gây ra các vấn đề về sức khỏe. Ngành y tế và công ty Takeda đến nay chỉ dựa vào điều tra từ Moderna để tìm hiểu nguyên nhân về vụ việc. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết không có ý định tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến phát hiện của Takeda về lô vaccine nhiễm tạp chất. Người đàn ông có siêu kháng thể, tự khỏi bệnh Covid-19 John Hollis được phát hiện có "siêu kháng thể" trong máu giúp miễn dịch với Covid-19. Ngay cả khi pha loãng đến 10.000 lần, máu của ông vẫn có thể tiêu diệt được 90% virus. Người thứ ba ở Nhật Bản tử vong sau khi tiêm vaccine có tạp chất Nhật Bản có người thứ ba tử vong sau khi tiêm mũi vaccine thuộc 1 trong 3 lô Moderna trước đó bị đình chỉ sử dụng. Nhà chức trách cho biết chưa xác định được mối liên hệ nhân quả. Công bố mới về kháng thể của vaccine Moderna Nghiên cứu gần đây cho thấy vaccine Moderna giúp thúc đẩy phản ứng miễn dịch mạnh hơn so với Pfizer. Đồng thời, sự bảo vệ của Moderna cũng suy yếu chậm hơn so với vaccine Pfizer.