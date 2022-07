Chi tiết MG VS HEV vừa ra mắt tại Thái Lan, đối thủ mới của Kia Seltos

Kích thước dài x rộng x cao của MG VS là 4.440 x 1.810 x 1.634 mm, trục cơ sở 2.625 mm. Kích thước này lớn hơn ZS nhưng nhỏ hơn mẫu HS. So với Kia Seltos, MG VS ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 10 mm và cao hơn 19 mm, trục cơ sở dài hơn 15 mm.