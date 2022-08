Chi tiền cho nội y, đồ lót đắt đỏ

Minh Hà (26 tuổi, quận 7, TP.HCM) thường chi vài triệu đồng cho mỗi lần mua sắm nội y. Theo cô, đó là cách để chăm chút cho bản thân, giống như việc dưỡng da, làm tóc.

"Tôi quan niệm rằng có 2 thứ khoác lên người cần xứng đáng đầu tư, một là giày dép, hai là nội y. Mua đồ lót chất lượng tốt giúp cơ thể tôi thoải mái, cảm thấy tự tin hơn", Minh Hà nói với Zing.

Từ nhiều năm qua, nhân viên văn phòng này yêu thích việc chăm chút cho bản thân từ trong ra ngoài. Mỗi lần mua sắm, cô chi khoảng 1-2 triệu đồng cho 2 bộ nội y mới.

Theo cô, đồ lót cao cấp thường có "tuổi thọ" cao hơn, hiếm khi giãn, hư hỏng hoặc mất phom dáng. Tuy nhiên, cô luôn duy trì tần suất mua sắm 4 tháng/lần để đổi mẫu mã mới.

Chăm chút từ bên trong

Minh Hà cho biết mình thường lựa chọn nội y từ các thương hiệu nước ngoài vì độ ôm và độ nâng phù hợp với từng khuôn ngực.

"Tôi từng thử qua những chiếc áo ngực giá chỉ 60.000-100.000 đồng, có thể dễ dàng mua trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, những sản phẩm giá rẻ này chỉ đánh vào mẫu mã bắt mắt, nhưng về form dáng, chất liệu thì rất rệ", cô tâm sự.

Cô nhận xét nội y cao cấp với thiết kế vừa vặn giúp mình nâng đỡ vòng một hiệu quả, hạn chế phần mỡ thừa bị đẩy ra ở hai bên nách. Không những vậy, trang phục bên ngoài của cô càng đẹp hơn khi được phối hợp cùng nội y tinh tế.

"Đồ lót êm ái, thiết kế ôm gọn nhưng không bó chặt giúp vòng ngực tôi bo tròn và đầy đặn hơn. Nhiều sản phẩm giá rẻ cũng có tác dụng đẩy ngực, nhưng thiết kế siết chặt, chất liệu kém chất lượng khiến da tôi hằn đỏ", cô nói thêm.

Ngày càng nhiều bạn trẻ chi mạnh tiền cho đồ nội y. Họ đề cao sự thoải mái, dễ chịu đối với cơ thể mình. Ảnh minh họa: Pexels.

Tương tự, Khánh An (29 tuổi, quận 10, TP.HCM) cũng là thích mua sắm, đầu tư cho nội y đắt đỏ.

Cô cho biết mình là người có kích thước vòng ngực nhỏ, không phù hợp với đồ nội y nước ngoài, nhưng các thiết kế may đo riêng lại đáp ứng được yêu cầu của cô.

Khánh An ưu tiên lựa chọn các mẫu nội y bằng ren, mềm mại, kiểu dáng gợi cảm. Cô đánh giá các mẫu nội y cao cấp, được may riêng theo số đo đem lại sự dễ chịu cho cơ thể, giúp cô thoải mái hoạt động một ngày dài.

"Hầu hết mẫu nội y tôi đang dùng đều là chất vải ren mềm mại, thân thiện với làn da. Chất lượng vải tốt giúp tôi không cảm thấy bị ngứa hay kích ứng, có thể thoải mái mặc suốt 24h", cô nói.

Khánh An cho biết mình không hề tiếc tiền khi chi trả cho những món nội y đắt đỏ. Nhờ đó, từ lâu, cô không còn phải đối diện với những tình huống khó xử như gọng áo ngực bị cong, gãy, dây áo tuột ra khỏi vai và những vết hằn từ quần lót in sâu vào da thịt.

Không chỉ đầu tư mua nội y đắt đỏ, Phương Ly (25 tuổi, quận 7, TP.HCM) cũng rất thích những mẫu áo ngủ thoải mái. Cô ưu tiên mua chất liệu lụa cao cấp, ít nhăn và thiết kế rộng rãi.

Theo Phương Ly, việc đầu tư vào nội y, đồ lót, váy ngủ không chỉ là trân trọng bản thân mà còn là cách hâm nóng tình cảm với nửa kia.

"Đồ lót giúp tôi thể hiện sự tự tin. Tôi nghĩ đây là khoản đầu tư không thể sơ sài".

Các cô gái cảm thấy tự tin hơn khi mặc món đồ nội y phù hợp với dáng người và sở thích. Ảnh minh họa: Pexels.

Không ngại chi tiền

Phương Ly thường dành 1-2 triệu đồng/tháng để mua sắm nội y, đồ ngủ. Cô cho biết một bộ 4 món bao gồm áo choàng, áo ngủ, bộ đồ lót bằng lụa sẽ có giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cô thỉnh thoảng thử phong cách mới với những bộ đồ ngủ, nội y được thiết kế theo kiểu hóa trang. Những món đồ này có giá rẻ hơn, thường dao động 500.000 đồng/bộ.

"Mỗi khi muốn đổi mới tủ đồ cá nhân, tôi sẽ bắt đầu bằng đồ lót", cô tâm sự.

Khánh An lại ưu tiên lựa chọn các sản phẩm nội y may theo số đo. Cô có dáng người gầy, khó có thể mặc vừa theo các size phổ thông S/M hiện có. Việc đặt may khiến cô tốn kém hơn so với mua đồ bán sẵn.

"Trung bình mỗi bộ tôi may có giá khoảng 350.000-500.000 đồng. Đối với tôi, đây là số tiền tương đối cao cho đồ lót, đặc biệt khi tôi thường xuyên mua mới. Tuy nhiên, việc đặt may giúp tôi có thể lựa chọn mẫu mã thoải mái theo ý thích", cô nói thêm.

Một số lần, nhãn hàng nội y tung ra mẫu mã mới, là phiên bản giới hạn do nguồn cung vải hạn chế. Khi đó, dù chưa có nhu cầu mua mới đồ lót, Khánh An vẫn đặt may vì quá yêu thích sản phẩm.

"Tôi nghĩ nội y là đồ thiết yếu, mua trước hay sau sẽ đều dùng tới. Khi thấy thích mẫu nào, tôi đặt may luôn".

Nhiều người trẻ thích những mẫu nội y thiết kế đẹp, không có gọng mút, thoải mái. Ảnh: Hạ Vy.

Theo Hạ Vy, chủ một cửa hàng nội y thiết kế tại TP.HCM, khách hàng của cô thường chi trả từ 300.000 đồng cho một chiếc áo ngực và 100.000 đồng với sản phẩm quần lót.

"Các bạn thường ở độ tuổi 22-35, yêu thích sự mới mẻ. Đối với nội y mặc thường ngày, khách hàng sẽ quay lại mua sau 1-3 tháng. Đối với nội y cao cấp, nhập khẩu, các bạn sẽ ghé khi nào có một mẫu đẹp, mới ra mắt. Đồ lót cao cấp có tuổi thọ rất cao", cô chia sẻ.

Để cửa hàng nội y của mình phát triển, Hạ Vy chú tâm vào chất vải, đầu tư vào thiết kế sản phẩm và phải bắt kịp xu hướng thời trang hiện nay.

Cô cho biết thêm khách hàng của mình hiện nay thích những mẫu áo không gọng, không độn quá nhiều, quần thong hoặc quần đai cao.

"Xu hướng người trẻ biến nội y thành 'ngoại y' cũng đang rất thịnh hành. Nhiều bạn nữ có thể thoải mái phối áo lót cùng blazer, quần jean như một bộ quần áo thời trang thông thường mà vẫn rất tinh tế, gợi cảm", cô nói.

Chủ cửa hàng này cho biết thêm khách hàng nên hiểu được cơ thể mình, như vậy mới lựa chọn được nội y phù hợp.

Các bạn không chỉ cần biết các thông số về cân nặng, số đo 3 vòng mà còn là sở thích cá nhân. Một món nội y hoàn hảo sẽ đáp ứng được các yếu tố nêu trên.

"Thông thường, những món đồ lót cao cấp sẽ giúp người mặc cảm thấy rất hài lòng. Đó là điều khiến họ không ngại chi tiền cho những sản phẩm này", cô bày tỏ.