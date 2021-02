Chỉ số UV tại TP.HCM tiếp tục ở ngưỡng gây hại cao

Hôm nay và 2 ngày tới, chỉ số UV tại TP.HCM duy trì ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao - 10 đơn vị. Trong khi đó, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Đêm 22/2 đến rạng sáng 23/2, TP.HCM tiếp tục duy trì kiểu thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ thấp, dao động trong khoảng 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ trong khoảng 21-23 độ C.

Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong hôm nay, nắng sẽ lên sớm và kéo dài đến chiều. Cường độ nắng mạnh hơn về trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ dao động trong khoảng 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Còn miền Tây Nam Bộ trong khoảng 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Về chỉ số UV, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay và 2 ngày tới, chỉ số tia cực tím tại TP.HCM duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Chỉ số UV cực đại trung bình từ 23 đến 25/2 đều ở ngưỡng 10 đơn vị. Chỉ số tương tự tại Cần Thơ, Cà Mau và Nha Trang.

Chỉ số tia UV ở ngưỡng gây nguy hại cao, người dân cần lưu ý khi ra đường. Ảnh: Y Kiện.

Dự báo những ngày tới, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết hiện khối không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu dần.

Khoảng ngày 24 và 27/2, khối không khí lạnh sẽ tăng cường yếu trở lại ở phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới cũng nâng dần trục lên phía bắc. Áp cao cận nhiệt đới này có trục đi qua Trung Bộ, hoạt động lấn tây trong 2-3 ngày đầu, sau đó, hạ trục về phía nam.

Khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa, kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Do đó, thời tiết phổ biến là mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Trong những ngày đầu, các tỉnh miền Đông và một số nơi ở ven biển miền Tây se lạnh vào sáng sớm.

Chỉ số AQI theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual lúc 6h sáng 23/2. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, lúc 6h ngày 23/2, ứng dụng PAMAir cho thấy chỉ số AQI tại hầu hết điểm đo trong thành phố ở ngưỡng trong lành.

Riêng khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chỉ số AQI ở ngưỡng 163 đơn vị, cho thấy chất lượng không khí xấu. Các điểm quan trắc còn lại có chỉ số AQI từ 24 đến 68 đơn vị; trong đó, khoảng 2/3 điểm quan trắc dưới 50 đơn vị.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual đánh giá chỉ số AQI trung bình của TP.HCM lúc 6h là 76 đơn vị - ngưỡng trung bình. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất là phường Cát Lái, TP Thủ Đức, với 45 đơn vị. Điểm đo tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, có chỉ số AQI cao nhất với 80 đơn vị.

AirVisual dự báo 3 ngày tới, chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng kém, trong khoảng 104 đến 118 đơn vị. Hai ngày tiếp theo, chỉ số AQI giảm xuống còn 97 và 89 đơn vị, chất lượng không khí trung bình.