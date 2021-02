Chỉ số UV tại TP.HCM ở mức gây hại rất cao

Chỉ số UV cao nhất tại TP.HCM hôm nay là 9 đơn vị, mức có nguy cơ gây hại cao. Hai ngày tiếp theo, chỉ số UV tăng lên 10 đơn vị.

Ngày 22/2, TP.HCM tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh vào sáng sớm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh, thành Nam Bộ đang có diễn biến thời tiết đặc trưng của mùa khô là ngày nắng, không mưa. Cường độ nắng trong ngày ở mức ổn định, nhiệt độ cao nhất miền Đông Nam Bộ ở mức 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, còn miền Tây Nam Bộ là 30-32 độ C.

"Nắng trải đều và không có mưa nên tiết trời khá khô nóng, nhất là vào buổi trưa; vì vậy, người dân cần chú ý bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể để bảo vệ sức khỏe", Đài Khí tượng Thủy văn đưa ra lời khuyên và cho biết vào giờ tan tầm, nhiệt độ sẽ giảm bớt, tiết trời dễ chịu hơn.

Người dân cần chủ động phòng tránh khi chỉ số AQI ở ngưỡng gây hại cao. Ảnh: Y Kiện.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chỉ số UV tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ hôm nay ở ngưỡng gây hại rất cao, trên 8 đơn vị.

Cụ thể, tại TP.HCM, chỉ số UV cực đại ngày 22/2 là 9 đơn vị và ngày 23-24/2 là 10 đơn vị. Số liệu tương tự tại Cần Thơ và Cà Mau.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số UV cao nhất là 11+ với thời gian gây bỏng là 10 phút. Với mức UV 8-10, thời gian gây bỏng là 25 phút. Đặc biệt, nắng mạnh và có hại nhất lúc 10-15h. Do đó, người dân không nên hoặc hạn chế làm việc, đi lại ngoài trời thời gian này. Đây là thời điểm nắng chứa rất nhiều tia cực tím (UV), đặc biệt là tia UVA và UVB.

Về thời tiết trên biển, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu nên vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Bộ có gió mạnh cấp 4-5.

Dự báo hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển sang phía đông, trường gió Đông Bắc trên vùng biển Nam bộ có cường độ giảm dần nên vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau có gió cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Đài khí tượng dự báo rủi ro thiên tai khu vực biển Nam Bộ ở cấp độ 1.

Chỉ số AQI tại TP.HCM lúc 6h sáng 22/2 trên ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và AirVisual. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, lúc 6h ngày 22/2, ứng dụng PAMAir cho thấy chỉ số AQI ở ngưỡng trong lành hầu hết điểm đo trong thành phố.

Riêng khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chỉ số AQI ở ngưỡng 122 đơn vị, cho thấy chất lượng không khí kém. Các điểm quan trắc còn lại có chỉ số AQI từ 24 đến 59 đơn vị; trong đó, hầu hết là dưới 50 đơn vị.

Trong khi đó, ứng dụng AirVisual đánh giá chỉ số AQI trung bình của TP.HCM lúc 6h là 72 đơn vị - ngưỡng trung bình. Điểm quan trắc có chỉ số AQI thấp nhất là phường Cát Lái, TP Thủ Đức, với 41 đơn vị. Điểm đo tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, có chỉ số AQI cao nhất với 92 đơn vị.

AirVisual dự báo ngày mai, chất lượng không khí tại TP.HCM ở ngưỡng kém với 145 đơn vị. Bốn ngày tiếp theo, chỉ số AQI tăng dần từ 158 đến 198 đơn vị, chất lượng không khí xấu.