Chỉ số tia cực tím tại TP.HCM ở mức gây hại rất cao

Chuyên gia dự báo lượng tia cực tím (UV) toàn thành phố ngày 9/4 đạt ngưỡng cao nhất ở mức 11, khả năng mưa xuất hiện chiều tối.

Sáng 9/4, các tòa cao ốc ở TP.HCM bị che mờ sau lớp sương mù dù nắng lên từ sớm.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết tuần vừa qua, TP.HCM có mưa rải rác chiều tối nhưng trời nắng gắt ban ngày. Nắng khiến hơi nước bốc lên nhiều hơn. Do đó, độ ẩm không khí tại TP.HCM ở mức trung bình đến cao. Thêm vào đó, bụi lơ lửng trong không khí là hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, trở thành sương mù ở tầng thấp.

Chuyên gia dự báo lượng tia cực tím (UV) toàn thành phố hôm nay đạt ngưỡng cao nhất (mức 11) khoảng 11h sau đó giảm dần. Tuy nhiên, khả năng có mưa dông vào chiều tối. Nhiệt độ buổi sáng dao động 25-33 độ C, buổi chiều oi bức với 30-34 độ C, cuối chiều nắng dịu, buổi tối còn 26-29 độ C.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân ở ngoài nắng khoảng 25 phút thì có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Với ngưỡng UV này, chuyên gia khuyến nghị người dân cần dùng kem chống nắng, mặc áo khoác, đeo kính râm khi ra đường và không nên đứng dưới nắng quá lâu.

Trong khí đó, 3 ngày nghỉ lễ, thời tiết miền Bắc thuận lợi khi nhiều nơi nắng ráo với mức nhiệt cao nhất 31 độ C. Đến ngày 15/4, một đợt gió mùa có thể tràn xuống khiến Bắc Bộ trở lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5.