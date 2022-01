Chỉ hơn 60% doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động

Hai năm liên tiếp, thưởng Tết Nguyên đán giảm. Năm nay, mức thưởng cao nhất cả nước là 1,43 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng.

Ngày 18/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, 62,7% trong tổng số hơn 42.100 doanh nghiệp có báo cáo thưởng Tết Nhâm Dần 2022. Mức thưởng bình quân là gần bằng một tháng lương, tương đương 6,17 triệu đồng/người.

Với số liệu này, mức thưởng Tết năm nay bằng 97% so với dịp Tết Tân Sửu 2021 và bằng 92,2% so với năm 2020. Như vậy, thưởng Tết giảm 2 năm liên tục do tác động của dịch bệnh.

Trong đó, mức thưởng trung bình của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,59 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 5,92 triệu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,66 triệu.

Với dịp Tết Dương lịch năm 2022, Bộ LĐTB&XH chỉ ghi nhận hơn 55% doanh nghiệp báo cáo có thưởng dịp này với mức thưởng bình quân 1,3 triệu đồng/người, giảm tới 42% so với năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,4 triệu đồng, giảm 69% so với Tết năm trước. Doanh nghiệp dân doanh thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng trung bình gần 1,7 triệu.

Người lao động trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh, hơn một triệu người phải rời thành phố về quê trong đợt bùng phát dịch kéo dài 5 tháng. Ảnh: Chí Hùng.

Ngược với xu hướng giảm tiền thưởng Tết, tiền lương bình quân hàng tháng của người lao động năm vừa qua đạt trên 7,8 triệu đồng/người, tăng 4% so với năm 2020.

Trong đó, lương bình quân cao nhất thuộc nhóm doanh nghiệp Nhà nước với mức 9,1 triệu đồng, tiếp đến là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,2 triệu. Lương tháng bình quân thấp nhất thuộc về lao động thuộc khu vực doanh nghiệp dân doanh ở mức trung bình 7,5 triệu.

Trước đó, sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ghi nhận, thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất cả nước đang thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng với con số 1,43 tỷ đồng . Tại Hà Nội, mức thưởng Tết cao nhất năm nay là 400 triệu đồng cũng tại một doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng cao nhất ở TP.HCM là 1,3 tỷ đồng , tăng gần 20% so với năm trước đó, thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Khối này chi mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thành phố là 471 triệu đồng.

Trong số doanh nghiệp đã gửi báo cáo, thưởng Tết thấp nhất cho người lao động là 200.000 đồng. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp thực tế còn không có thưởng Tết Nguyên đán hoặc thưởng bằng hiện vật như gạo, mì tôm, nước ngọt, sản phẩm do chính công ty sản xuất.