Chỉ có thể là BlackPink

Không đi theo công thức thành công chung của số đông nghệ sĩ Kpop, BlackPink vẫn gặt hái được thành tích đáng nể cũng như duy trì mức độ nổi tiếng ngày càng cao.

Theo Rolling Stones, ra mắt từ năm 2016, đến nay sức nóng tên tuổi của BlackPink nói chung và các thành viên nói riêng chưa khi nào sụt giảm. Sau thời gian ngắn ra mắt, các cô gái nhà YG đã vươn lên hạng sao nổi tiếng quốc tế, xô đổ loạt kỷ lục của SNSD, Wonder Girls, 2NE1...

BlackPink nhanh chóng nổi tiếng sau thời gian ngắn hoạt động. Ảnh: Twitter.

Sự nổi tiếng của BlackPink vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc khi nhóm xây dựng danh tiếng và được công nhận trên đất Mỹ. Với loạt giải thưởng, tour lưu diễn và sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, 4 cô gái nhà YG được công nhận là nhóm nữ toàn cầu.

Theo nhận định của tạp chí Vogue, để BlackPink có vị thế hiện tại, YG Entertainment đã xây dựng chiến lược đi ngược lại với số đông. Sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của nhóm một lần nữa khẳng định sự khác biệt làm nên thành công chỉ có ở BlackPink.

Phát triển solo thay vì hoạt động nhóm

Theo Newsen, 80% nghệ sĩ hoạt động trong ngành công nghiệp Kpop là các nhóm nhạc. Xét về mức độ phổ biến, mô hình hoạt động nhóm cũng chiếm ưu thế hơn hẳn nghệ sĩ solo nhờ lượng fan đông đảo.

Thực tế, những thành viên thường được công ty cho tách nhóm solo chỉ khi đã có chỗ đứng vững chắc, kinh nghiệm dày dặn và năng lực toàn diện. Riêng với boy group, một trong số họ sẽ được trao cơ hội debut solo khi có thành viên trong nhóm phải nhập ngũ.

Các thành viên BlackPink được hoạt động solo từ rất sớm. Ảnh: Naver.

Điều này có thể kể đến EXO – một trong những nhóm nam nổi tiếng nhất Kpop. Nhóm nam nhà SM ra mắt vào năm 2012 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ lượng fan hùng hậu, đội hình đồng đều cả về tài năng lẫn ngoại hình. Tuy nhiên, phải sau 8 năm hoạt động, trưởng nhóm Suho mới được ra mắt solo.

Tuy không có khả năng thanh nhạc vượt trội như Chen hay Baek Hyun, nam idol sinh năm 1991 vẫn được đánh giá là thành viên toàn năng của EXO. Bên cạnh đó, Suho còn được đào tạo ở SM khoảng 8 năm trước khi ra mắt. Thời điểm anh được ra mắt cũng là lúc một số thành viên trong nhóm phải nhập ngũ. Theo đại diện SM, họ ưu tiên cho các hoạt động nhóm hơn việc phát triển sự nghiệp solo cho từng thành viên. Đây cũng là định hướng chung của các công ty khi thành lập nhóm nhạc.

Đi ngược với số đông, BlackPink tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân khi chỉ mới hoạt động được chưa đầy hai năm. Theo nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae, YG tự tin đưa ra chiến lược của riêng mình bởi ông hiểu rõ thế mạnh cũng như sức hút từng thành viên.

Công thức âm nhạc và thời trang

Chuyên gia âm nhạc nói: “BlackPink biết cách kết nối âm nhạc và thời trang kể từ khi họ mới ra mắt. Hai yếu tố này giúp nhóm tạo nên màu sắc đặc trưng cũng như xây dựng hình ảnh đẳng cấp thông qua việc hợp tác với các thương hiệu thời trang danh tiếng”.

Với nền tảng danh tiếng từ công ty lớn lại có ngoại hình, vóc dáng và gu thẩm mỹ ấn tượng, các thành viên nhanh chóng trở thành gương mặt được các thương hiệu nổi tiếng săn đón.

Theo Naver, BlackPink là nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Kpop có tất cả thành viên đều được chọn là đại sứ các thương hiệu thời trang xa xỉ. Nếu Ji Soo là đại sứ toàn cầu của Dior ở cả hai mảng thời trang và làm đẹp thì Jennie trở thành “nàng thơ” của nhà mốt Pháp – Chanel. Trong khi Rosé là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, em út Lisa cũng được Celine và Bvlgari “chọn mặt gửi vàng”.

Mỗi thành viên đều trở thành đại sứ thương hiệu cho một thương hiệu nổi tiếng.

Mỗi thành viên BlackPink đều có thể trở thành người tạo nên xu hướng cho giới trẻ với những sản phẩm mà họ sử dụng. Với khả năng nhận diện thương hiệu và sức mạnh tiếp thị đã được kiểm chứng, mối quan hệ giữa thành viên trong nhóm với các thương hiệu danh tiếng ngày càng gắn kết. Bởi vậy, họ thường xuyên trở thành khách mời đặc biệt của nhà mốt nổi tiếng tại các Tuần lễ thời trang quốc tế.

Chính bởi vậy, dù không có tài năng vượt trội so với các nhóm nữ cùng thời, BlackPink lại là nhóm nhạc hiếm hoi có các thành viên ra mắt solo đều gặt hái được thành công liên tiếp. Riêng Ji Soo là người duy nhất còn lại trong nhóm chưa phát hành sản phẩm cá nhân. Tuy nhiên, chị cả BlackPink đã có vai chính đầu tay để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đây cũng là con đường mà người hâm mộ kỳ vọng Ji Soo có thể tiến xa.

Hướng đến thị trường quốc tế ngay từ đầu

Trong khi các nhóm nhạc Kpop đều ưu tiên xây dựng hình ảnh cũng như lựa chọn âm nhạc phù hợp với thị hiếu công chúng thì Billboard cho rằng YG đã có ý định đưa BlackPink xâm chiếm thị trường toàn cầu ngay từ giai đoạn sáng tác ca khúc cho nhóm. Không khó để nhận ra các bài hát của nhóm nữ nhà YG đều chứa nhiều cụm từ tiếng Anh.

Theo giới chuyên gia, âm nhạc của BlackPink từ As If It’s Your Last, Forever Young, Stay đến How You Like That hay Lovesick Girls… có sự tương đồng với các nghệ sĩ Âu Mỹ ở phong cách cá tính và chất đường phố rõ rệt.

Lựa chọn những hướng đi khác biệt, tưởng chừng như không thể thành công ở Kpop, nhưng lại mang về cho BlackPink chuỗi thành tích "có một không hai". Bởi vậy, truyền thông Hàn đã ví BlackPink là “hiện tượng nghìn năm có một” ở showbiz Hàn Quốc.

BlackPink được định hướng phát triển mạnh ở thị trường quốc tế. Ảnh: Soompi.

Nếu hầu hết nghệ sĩ Kpop đều xây dựng sự nghiệp ổn định tại quê nhà trước khi mở rộng phạm vi hoạt động sang thị trường nước ngoài, sự táo bạo trong cách tiếp cận thị trường toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu cũng được xem là yếu tố giúp BlackPink nhanh chóng nổi tiếng.

Chỉ hai năm sau khi ra mắt, nhóm đã ký hợp đồng với Interscope Records để hiện thực hóa tham vọng trên đất Mỹ. Loạt sản phẩm sau này của nhóm khi phát hành đều được quảng bá trên các chương trình truyền hình của xứ cờ hoa như Good Morning America hay The Late Show with Stephen Colbert. Ngoài ra, nhóm còn tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế cũng như phát hành sản phẩm hợp tác với các tên tuổi đình đám thế giới như Lady Gaga (Sour Candy), Selena Gomez (Ice Cream) và Cardi B (Bet You Wanna).

Mặt khác, yếu tố giúp YG tự tin để BlackPink chinh phục thị trường quốc tế chính là nhờ khả năng ngoại ngữ của nhóm khi 3/4 thành viên đều tốt nghiệp các trường quốc tế. Trong khi Rosé mang quốc tịch New Zealand, lớn lên tại Australia, Jennie sống ở New Zealand năm 10 tuổi thì Lisa cũng là học sinh của trường tiểu học quốc tế Praphamontree School tại Thái Lan.

Không hoạt động âm nhạc thường xuyên

Theo Naver, trong lịch sử Kpop, chưa từng có nhóm nhạc Kpop nào mà tất cả thành viên đều đứng ở vị trí cao trên BXH thương hiệu danh tiếng cá nhân dù không tham gia các hoạt động âm nhạc trong một thời gian dài.

Đối với hầu hết nghệ sĩ, việc phát hành sản phẩm và tương tác với người hâm mộ là cách để duy trì sức nóng tên tuổi. Kpop ngày càng phát triển kéo theo sự ra đời của hàng loạt nhóm nhạc thần tượng.

Điều này thúc đẩy các công ty phải thường xuyên cho nghệ sĩ xuất hiện cũng như phủ sóng khắp các phương tiên truyền thông đại chúng. Đây chính là cách để các nghệ sĩ đảm bảo số lượng người hâm mộ không bị sụt giảm theo thời gian.

Dù không hoạt động thường xuyên, BlackPink vẫn giữ được mức độ ảnh hưởng không sụt giảm. Ảnh: Naver.

TWICE – nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu Kpop ra mắt và hoạt động cùng thời điểm với BlackPink duy trì mức độ nhận diện công chúng ổn định thông qua việc phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn khoảng 2-3 lần/năm. Bên cạnh đó, nhóm còn tham gia một số sự kiện âm nhạc, lễ trao giải cuối năm, đi tour thế giới cũng như giao lưu với khán giả thông qua các chương trình thực tế.

Tuy nhiên, nhóm nữ nhà YG lại hoàn toàn trái ngược. Đối với một nhóm nhạc nổi tiếng như BlackPink, việc chỉ có 21 ca khúc trong vòng 6 năm hoạt động là quá ít ỏi. Từ sau đợt quảng bá Lovesick Girls, đến nay đã hai năm, nhóm vẫn chưa có sản phẩm comeback, cũng không tham gia biểu diễn ở bất cứ sân khấu âm nhạc nào, thậm chí không xuất hiện trên các chương trình truyền hình.

Thế nhưng 4 thành viên luôn đứng ở những vị trí top đầu trong các BXH về danh tiếng cũng như sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ Kpop. Có thể nói nếu không phải là BlackPink thì không nhóm nhạc nào có thể làm được điều này.