'Chỉ 1 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng dịp 30/4, cả nước sẽ rất cực'

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh chỉ cần 1 ca lây nhiễm ở cộng đồng xuất hiện trong dịp lễ 30/4-1/5, ngành y cả nước sẽ rất cực khổ khi phải truy vết các ca tiếp xúc.

Sáng 28/4, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì phiên làm việc đột xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM. Buổi làm việc nằm trong kế hoạch của Chính phủ về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố phía nam.

"Thời gian qua, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp trên thế giới và các nước trong khu vực. Chúng ta đã giữ được việc không có lây nhiễm trong cộng đồng thời gian dài nhưng đang chịu áp lực lớn đối với nhóm chuyên gia nhập cảnh, bà con từ nước ngoài về và người nhập cảnh trái phép", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Phó thủ tướng nhận định dịp 30/4-1/5, du lịch nội địa sẽ gia tăng tại nhiều địa điểm trên cả nước, những lễ hội, kỷ niệm, hoạt động tập trung đông người đòi hỏi ngành y mỗi địa phương cần những biện pháp quyết liệt. Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh chỉ cần 1 ca lây nhiễm ở cộng đồng xuất hiện trong dịp này, ngành y cả nước sẽ rất cực khổ khi phải truy vết các ca tiếp xúc.

"Toàn bộ khu cách ly hiện tại của TP.HCM phải tuyệt đối an toàn. Không thể nói an toàn thấp, an toàn cao và an toàn như tiêu chí hiện tại được. Chỉ một ca lây lan trong này là cả nước phải chịu", ông Trương Hòa Bình lưu ý.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết chỉ một tháng qua, 108 người nhập cảnh trái phép trên địa bàn được phát hiện. Ông Phong nhấn mạnh đây chỉ là con số phát hiện được, số lượng thực tế có thể còn cao hơn.

Đối với những trường hợp này, quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm và cách ly, phòng dịch theo đúng quy định.

"Từ hôm qua, người dân trên địa bàn bước chân ra đường là phải đeo khẩu trang. Thành phố đã bắt đầu xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hay tập trung đông người", ông Nguyễn Thành Phong thông tin.

Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết địa bàn vừa trải qua 75 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

TP.HCM có 378 giường tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, 1.899 giường tại các điểm cách ly ở quận, huyện. Ngoài ra, thành phố thực hiện cách ly tập trung có thu phí tại 41 khách sạn với công suất 3.929 người.

"Toàn bộ khu cách ly đã được kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19. Camera giám sát được bố trí để trích xuất dữ liệu, điều tra dịch tễ khi cần thiết", Giám đốc Sở Y tế thông tin.

Ngoài ra, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố định kỳ và đột xuất kiểm tra các cơ sở cách ly trên. Đối với những cơ sở không đạt các tiêu chí an toàn, sở sẽ yêu cầu khắc phục hoặc tước giấy phép nếu không tuân thủ.

Từ đầu mùa dịch tới nay, TP.HCM ghi nhận 254 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 225 trường hợp đã khỏi bệnh, 29 người đang được điều trị.

Từ 8/3 đến ngày 18/4, ngành y thành phố đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 1 cho 9.155 nhân viên của 73 cơ sở y tế công. Từ ngày 19/4, thành phố tiếp tục tiêm đợt 2 cho 1.022 nhân viên của 10 cơ sở y tế.

Thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đợt 2 từ ngày 19/4. Đến nay, tổng số nhân viên y tế, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được tiêm vaccine là hơn 14.000 người.