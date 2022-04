Chèo SUP trên biển ở Vũng Tàu giá 300.000 đồng/3 giờ thu hút giới trẻ

Anh Thanh Toàn, Trưởng nhóm SUP 72, chia sẻ: “Bộ môn chèo SUP thành trào lưu là ở Đà Nẵng vào khoảng 2 năm trước, sau đó mới lan rộng ra nhiều tỉnh, thành khác, trong đó có Vũng Tàu. Chèo SUP đáp ứng được các nhu cầu về vận động thể lực kết hợp thư giãn, có thể coi như một hình thức giải trí. Người quan tâm chèo SUP ở Vũng Tàu ngày càng nhiều vì các mục đích này”.