Chênh lệch thu nhập giữa cử nhân và người không có bằng đại học

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về thu nhập giữa những người học đại học, cao đẳng, chỉ tốt nghiệp THPT và không học hết cấp 3, KESQ đưa tin.

Theo thống kê trong quý 2/2022 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), những người có bằng cử nhân có thu nhập cao hơn 61% so với những người chỉ học cao đẳng. Người lao động có bằng cao đẳng kiếm được nhiều hơn 15% so với người chỉ có bằng trung học. Những người nhận bằng tốt nghiệp trung học kiếm được nhiều hơn 22% so với những người không hoàn thành chương trình trung học.

Dựa trên thống kê của BLS, College Ave đã so sánh thu nhập trung bình tuần trong khoảng thời gian từ quý II/2002 đến năm 2022 đối với những người lao động trên 25 tuổi với trình độ học vấn khác nhau.

Không tốt nghiệp cấp 3

- Số lượng người lao động: 8,2 triệu người

- Thu nhập trung bình tuần năm 2002: 390 USD /tuần

- Thu nhập trung bình tuần năm 2022: 689 USD /tuần

- Tỷ lệ thu nhập tăng trưởng sau 20 năm: 76,7%

Sự lựa chọn nghề nghiệp có thể bị hạn chế đối với những người lao động không có bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED (chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 - PV). Họ có thể làm việc ở những nghề nghiệp chỉ cần đào tạo cơ bản như đầu bếp, tài xế, công nhân vệ sinh, nhân viên cảnh quan, bồi bàn hay công nhân kho hàn... Tuy nhiên, nhóm đối tượng này chắc chắn chỉ chiếm thiểu số.

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Mỹ, tỷ lệ những người 25-29 tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông đã tăng từ 89% lên 94% trong giai đoạn 2010-2021. Tỷ lệ thất nghiệp ở những người trên 25 tuổi không có bằng tốt nghiệp trung học là 4,3%, theo BLS thống kê hồi tháng 2/2022, trong khi tỷ lệ này ở những người có một số tín chỉ cao đẳng, liên thông đại học là 3,8%.

Không có bằng đại học

- Số lượng người lao động: 34,4 triệu người

- Thu nhập trung bình tuần năm 2002: 532 USD /tuần

- Thu nhập trung bình tuần năm 2022: 838 USD /tuần

- Tỷ lệ thu nhập tăng trưởng sau 20 năm: 57,5%

Nhiều tiếp viên hàng không tại Mỹ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Học sinh chỉ tốt nghiệp trung học mà không có bằng đại học phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tìm kiếm các vị trí được trả lương cao. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều vị trí đang được mở rộng đối tượng ứng viên. Theo thống kê của BLS hồi tháng 2/2022, những người trên 25 tuổi tốt nghiệp trung học mà không có đại học có tỷ lệ thất nghiệp là 4,5%.

Có bằng cao đẳng

- Số lượng người lao động: 34,1 triệu người

- Thu nhập trung bình tuần năm 2002: 634 USD /tuần

- Thu nhập trung bình tuần năm 2022: 961 USD /tuần

- Tỷ lệ thu nhập tăng trưởng sau 20 năm: 51,6%

Theo KESQ, sinh viên chỉ cần học 2 năm tại một trường cao đẳng cộng đồng cũng có thể tìm được một công việc với mức thu nhập tốt. Tại Mỹ, khoảng 99 nghề chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng thay vì đại học.

Ví dụ, kỹ thuật viên vật tư y tế có thể kiếm được khoảng 49.910 USD hồi năm 2021. Ngành này thông thường chỉ yêu cầu bằng cao đẳng về Công nghệ hoặc Kỹ thuật y sinh.

Có bằng cử nhân

- Số lượng người lao động: 61,9 triệu người

- Thu nhập trung bình tuần năm 2002: 939 USD /tuần

- Thu nhập trung bình tuần năm 2022: 1.547 USD /tuần

- Tỷ lệ thu nhập tăng trưởng sau 20 năm: 64,7%

Số lượng người lao động có trình độ cử nhân trở lên ngày càng tăng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tính đến năm 2021, 38% người trên 25 tuổi có bằng cử nhân. Tỷ lệ người trưởng thành có trình độ học vấn cao vào năm 2022 là 38%, tăng lên khá nhiều so với tỷ lệ này hồi 2011 với 30,4%. KESQ không đưa ra tỷ lệ thất nghiệp ở người lao động trình độ này.