Chen chúc hành lễ, vãn cảnh đầu năm

Trèo ban công vái vọng cầu an, ngồi đò trong mưa gió vãn cảnh chùa Hương, chen chúc hành lễ trên đỉnh chùa Đồng là những hình ảnh đáng chú ý tuần qua trên Zing.

Trèo ban công vái vọng cầu an, ngồi đò trong mưa gió vãn cảnh chùa Hương, chen chúc hành lễ trên đỉnh chùa Đồng là những hình ảnh đáng chú ý tuần qua trên Zing.

CHEN LẤN LỄ BÁI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Tại khu vực bàn đặt lễ trước chùa Đồng, người dân chen chúc nhau hành lễ và xin lộc may mắn đầu năm. Năm thứ 3 liên tiếp Quảng Ninh không khai hội, chỉ tổ chức các nghi thức tâm linh để phòng dịch nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về đỉnh chùa Đồng (Yên Tử) khấn bái, cầu may đầu năm. Ảnh: Quốc Nam.

ĐƯỜNG TP.HCM KẸT XE TỐI VALENTINE

Cầu Thị Nghè (quận 1) kẹt cứng lúc 18h ngày 14/2. Người điều khiển phương tiện phải chờ khoảng 10 nhịp đèn đỏ mới có thể đi qua được đoạn ùn ứ. Chiều hôm đó, người dân đổ ra đường chơi lễ Valentine vào giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ùn tắc. Ảnh: Duy Hiệu.

CHÙA HƯƠNG NGÀY ĐẦU MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH

Hàng nghìn người đổ về chùa Hương trong mưa gió trong ngày đầu danh thắng này mở đón khách. Phương tiện chính để di chuyển từ bến Đục vào chùa Hương là đò. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện này không chuẩn bị áo phao cứu hộ đầy đủ cho khách. Ảnh: Thạch Thảo.

VÁI VỌNG Ở TỔ ĐÌNH PHÚC KHÁNH

Tối 14/2, tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) diễn ra lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần. Năm nay, nhà chùa chỉ tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng người phụ nữ này cho biết năm nào bà cũng đến để cầu an hoặc làm lễ dâng sao giải hạn. "Tôi cầu mong năm mới mọi thành viên trong gia đình có nhiều sức khỏe và bình an". Ảnh: Việt Linh.

TIỄN TÂN BINH NHẬP NGŨ

Sáng 16/2, 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô tổ chức giao nhận quân năm 2022. Năm nay, Hà Nội có 897 thanh niên viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và công an. Khi đoàn xe chuyển bánh, nhiều người thân chạy theo để chào tạm biệt các tân binh. Ảnh: Phạm Thắng.

TRẺ LỚP 1 Ở TP.HCM LẦN ĐẦU ĂN NGỦ TẠI TRƯỜNG

Ngày 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM chính thức đi học lại. Đây là ngày đầu tiên học sinh lớp 1 tới trường, ở bán trú. Giờ ăn bắt đầu lúc 10h40, kết thúc sau 20 phút. Các bé được ngủ trưa khoảng 1 giờ và bắt đầu học lúc 13h15. Ảnh: Phương Lâm.

DỰ ÁN CAO TỐC NHA TRANG - CAM LÂM



Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, có chiều dài 49,11 km, đi qua huyện Diên Khánh (8 km), huyện Cam Lâm (30,5 km) và TP Cam Ranh (10,6 km). Theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án này sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm 4 tháng so với hợp đồng. Ảnh: Xuân Hoát.