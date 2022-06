Chen chân đi du lịch hè

Dịp đầu hè các trung tâm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết liên tiếp đón hàng trăm nghìn lượt khách. Nhiều nơi du khách đỏ mắt kiếm phòng khách sạn cho kỳ nghỉ gia đình.

Vừa đặt xong khách sạn cho chuyến du lịch hè ở Nha Trang (Khánh Hòa), chị Thảo Tiên (ngụ TP.HCM) không khỏi bất ngờ vì phải nhờ đến mối quen mới đặt được nơi lưu trú ưng ý.

“Gia đình tính đặt chuyến du lịch Nha Trang 4 đêm 5 ngày dịp cuối tháng 6, nhưng chọn khách sạn khá khó khăn. Lúc đầu mình tính thuê biệt thự gần biển, nằm trong trung tâm Nha Trang với yêu cầu 4-5 phòng ngủ để cả gia đình quây quần trong cả kỳ nghỉ, nhưng tìm mãi không ra. Một vài nơi đáp ứng được như cầu nhưng giá quá đắt mà họ yêu cầu đặt cọc số tiền lớn. Cuối cùng đành nhờ bạn thân ngoài Nha Trang tìm giúp khách sạn”, chị Tiên cho biết.

Đỏ mắt kiếm phòng

Theo nữ du khách, khi liên hệ các trang mạng để tìm biệt thự chị khá bất ngờ vì không nghĩ tất cả đều báo trong tháng 6 đã kín phòng.

“Mình cứ nghĩ sẽ dễ dàng đặt được nơi nghỉ dưỡng ưng ý vì chỉ mới bắt đầu mùa hè, nhưng kiếm mãi không ra nên chấp nhận ở khách sạn. Không kiếm được nơi ở ưng ý, nên gia đình phải dời chuyến du lịch Nha Trang sang ngày 10/7”, chị Tiên cho biết.

Tương tự, tranh thủ con được nghỉ hè, anh Chiêm (ngụ Hà Nội) cũng tính chuyện dẫn gia đình đi du lịch Đà Lạt - Nha Trang.

“Mình đã đặt được phòng ở Đà Lạt dù không ưng ý lắm, còn Nha Trang thì chưa vì nhiều nơi báo hết phòng dịp cuối tháng 6. Lúc đầu cũng tính cho gia đình nghỉ dưỡng ở biệt thự để có thời gian quây quần, nhưng tìm mãi không ra. Một số nơi còn phòng nhưng họ báo giá gần 10 triệu/đêm, giá này khá cao so với kinh tế của mình nên cũng tính sẽ chuyển qua ở khách sạn”, anh Chiêm nói.

Khách quốc tế dồn dập đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp đầu hè. Ảnh: Xuân Hoát.

Khảo sát ở Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt cho thấy hiện các khách sạn gần như đã kín phòng đến đầu tháng 7.

Đơn cử, các khách sạn nằm dọc đường Trần Phú (TP Nha Trang) không còn nhận đặt phòng online mà chỉ đón khách trực tiếp, tuy nhiên số phòng còn lại cũng rất hạn chế.

“Khách sạn đã đạt công suất trên 70% cho đến tuần đầu tiên của tháng 7. Bên mình giờ chỉ đón khách đến trực tiếp đặt phòng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác từ chối nhận khách qua điện thoại như thời điểm này”, chị Nguyễn Hằng, quản lý khách sạn Masova Nha Trang, cho biết.

Còn ông Trần Văn Tùng, Tổng quản lý khách sạn Navada Nha Trang, cho biết khách sạn đã kín phòng từ đầu tháng 6. “Đầu hè nên lượng khách đặt phòng nhiều, khách chủ yếu đến từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên”, ông Tùng thông tin.

Tương tự, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khách sạn 2 sao trở lên ở Đà Lạt gần như không còn phòng dịp cuối tuần.

“Khách sạn em chỉ còn phòng đầu tháng 7, các ngày từ thứ 2 đến thứ 4 trong tuần còn một số phòng còn cuối tuần đã hết”, lễ tân khách sạn Minh Chiến (TP Đà Lạt) cho biết.

Trong khi đó liên hệ với các homestay cũng được thông báo đã kín phòng.

“Homestay mình đã kín phòng dịp cuối tuần đến giữa tháng 8. Các ngày khác trong tuần cũng chỉ nhận khách từ giữa tháng 7 trở đi, chứ dịp đầu tháng khách cũng đã đặt hết”, Minh Thùy, chủ homestay Lưng Chừng House (TP Đà Lạt) thông tin.

Cũng theo chị Thùy, nếu muốn đặt phòng khách sạn hoặc homestay dịp này phải chấp nhận đi xa trung tâm thành phố Đà Lạt từ 10-15km mới có.

Dồn dập đón khách du lịch

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, địa phương ước đón hơn một triệu lượt khách, tăng 128,6% so với cùng kỳ và đạt hơn 87% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 42.507 lượt, tăng 122,5% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra cho năm 2022 là 40.000 lượt.

“Riêng trong tháng 6, địa phương đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó có khoảng 13.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt gần 5.550 tỷ đồng , vượt kế hoạch đề ra cho năm 2022 là 4.000 tỷ đồng . Đây là con số ít ai dám nghĩ đến khi bắt đầu mùa du lịch hè 2022. Hiện, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đã động trở lại sau thời gian dài gặp khó khăn vì dịch Covid-19”, bà Thanh nói.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 1.147 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 52.000 phòng và đã mở cửa lại hoàn toàn. Gần 150 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó có 29 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 119 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng đã hoạt động trở lại.

Du khách ken cứng ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Minh Tài.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bình Thuận thông tin, 6 tháng đầu năm địa phương này đón khoảng 2,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 30%.

Vị lãnh đạo này thông tin, ngoài con số gần 2,4 triệu lượt khách, địa phương này liên tiếp nhận tín hiệu vui khi lượng khách đến địa phương nghỉ dưỡng không chỉ gói gọn dịp cuối tuần mà đã dàn trải đều các ngày trong tuần.

“Thống kê cho thấy khách đến Phan Thiết - Bình Thuận tương đối nhiều vào các ngày trong tuần, nhất là vào dịp hè nhiều gia đình có xu hướng lưu trú dài ngày để tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, khách đến Bình Thuận không chỉ tham quan ở TP Phan Thiết mà còn đi về một số điểm du lịch khác trong tỉnh như Tuy Phong để tham quan chùa Hang, bãi đá Bình Thạnh hoặc ra Hòn Cau, Phú Quý để thám hiểm”, lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận thông tin.

Một tín hiệu vui của ngành du lịch Bình Thuận chính là con số khách quốc tế đến địa phương nghỉ dưỡng tăng từng ngày. Báo cáo của Sở VHTTDL Bình Thuận cho thấy 6 tháng đầu năm nay, đã đón 25.800 lượt khách quốc tế, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Tại Lễ phát động chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè mới đây, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá ngoài tận dụng tốt tiềm năng sẵn có, ngành du lịch Bình Thuận đã đi đúng hướng khi chọn các chương trình kích cầu du lịch sau dịch. Và, đây là điểm mấu chốt để Bình Thuận thu hút đông đảo du khách về với vùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Cũng theo ông Khánh, sắp tới Bình Thuận chắc chắn đón lượng khách lớn hơn khi Bộ VHTTDL đã chính thức đồng ý địa phương này đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023.

Tương tự, ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng cũng chứng kiến lượng khách đến nghỉ dưỡng tăng theo cấp số nhân dịp đầu hè.

Thống kê của ngành du lịch Đà Lạt cho thấy từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt ước đạt khoảng 800.000 lượt.

Con số của 6 tháng đầu năm khách đến Đà Lạt đã đạt trên 2,8 triệu lượt, tăng 56,2% so cùng kỳ và đạt 62,7% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 22.500 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận, đang là dịp nghỉ hè nên lượng khách đến Đà Lạt tăng mạnh. Trên các tuyến đường lớn nội thành Đà Lạt nhiều xe khách 45 chỗ chở du khách đến nghỉ dưỡng, dịp cuối tuần đã chứng kiến cảnh kẹt xe, một số cơ sở ăn uống có dấu hiệu quá tải.