Chelsea lập kỷ lục về bán cầu thủ

Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ mất chưa đến một tháng để thanh lý gần đủ đội hình với giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 200 triệu bảng.

Chelsea hưởng lợi từ việc bán cầu thủ sang Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Với việc Ruben Loftus-Cheek và Hakim Ziyech sắp hoàn tất các vụ chuyển nhượng sang AC Milan hay Al Nassr, Chelsea trải qua tháng đầu tiên trong phiên chợ hè 2023 suôn sẻ. Đội bóng thành London thu về hơn 180 triệu bảng tiền bán cầu thủ. Con số này gần như sẽ qua mốc 200 triệu bảng, sau khi cả ba thương vụ Loftus-Cheek, Ziyech và Mason Mount đều đang tiến đến những bước cuối cùng.

Chelsea trở thành CLB đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có tốc độ thanh lý cầu thủ nhanh và thu về khoản tiền chuyển nhượng lớn như vậy. Chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ khi phiên chợ hè 2023 khởi tranh, "The Blues" bán gần đủ một đội hình với số tiền lớn. Trước đó, "The Blues" đã công bố việc rời đi của 5 cầu thủ gồm Kai Havertz (65 triệu bảng đến Arsenal), Mateo Kovacic (30 triệu bảng đến Man City), Kalidou Koulibaly (30 triệu bảng đến Al Hilal), Edouard Mendy (20 triệu bảng đến Al Ahli) và N’Golo Kante (chuyển nhượng tự do đến Al Ittihad).

Chelsea cũng đồng ý bán Ziyech cho Al Nassr với giá 20 triệu bảng. Tiền vệ Loftus-Cheek cũng đã sang Milan để kiểm tra y tế. AC Milan đồng ý trả 18,5 triệu bảng cho Chelsea để sở hữu ngôi sao người Anh. Thương vụ mất thời gian nhất với Chelsea là Mason Mount. Song, truyền thông Anh đưa tin "The Blues" đạt thỏa thuận với MU về trường hợp của Mount với giá chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng.

Nếu vụ Mount thành công, Chelsea sẽ thu về 243,5 triệu bảng tiền bán 8 cầu thủ từng ra sân ở mùa giải 2022/23. Trong thời gian tới, "The Blues" cũng muốn bán tiếp Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic hay Romelu Lukaku. Nếu thành công trong việc thanh lý ba cái tên này, Chelsea có thể thu về số tiền lên tới hơn 300 triệu bảng nhờ việc bán cầu thủ, con số chưa từng thấy trong một kỳ chuyển nhượng hè của bóng đá Anh.

Mối liên hệ giữa Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) và giới chủ nắm quyền ở Chelsea là nguyên nhân không nhỏ giúp "The Blues" bán dễ các ngôi sao như vậy. Giữa tháng này, Clearlake Capital, đơn vị giữ 60% cổ phần của Chelsea, thông báo việc PIF rót hơn 6 tỷ USD vào quỹ đầu tư của Mỹ. Chủ tịch Chelsea, Boehly, thời gian qua có nhiều cuộc gặp với các đối tác từ Saudi Arabia.

