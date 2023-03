Chelsea lãng phí tiền bạc với tân binh 100 triệu euro?

Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ sớm vứt đi mùa giải 2022/23 nếu thất bại trước Dortmund ở vòng 16 đội Champions League.

Mykhailo Mudryk chưa thể nhanh chóng tỏa sáng tại Chelsea. Ảnh: Reuters.

HLV Graham Potter có cơ hội cuối cùng để cứu vãn mùa giải của "The Blues" khi Borussia Dortmund đến thăm Stamford Bridge ở lượt về vòng 16 đội Champions League vào rạng sáng 8/3 (giờ Hà Nội). Lượt đi, đại diện nước Anh để thua 0-1. Các tân binh đắt giá của Chelsea không thể tạo ra khác biệt và nếu bị Dortmund loại, họ có thể phải chờ rất lâu nữa mới được trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Mùa giải tồi tệ

Ngoài sân chơi Champions League, Chelsea không còn cơ hội vô địch ở một giải đấu cúp nào khác mùa này. Họ bị Man City loại ở cả Cúp Liên đoàn lẫn FA Cup. Bất chấp chiến thắng 1-0 trước Leeds United ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 4/3, Chelsea vẫn đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng tổng sắp giải đấu.

Khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 4 Tottenham Hotspur khiến cánh cửa dự Champions League mùa tới của "The Blues" hẹp dần. Đặc biệt khi họ còn phải cạnh tranh với cả Liverpool hay Newcastle cho một suất trong top 4. Nếu Enzo Fernandez hay Mykhailo Mudryk muốn được chơi ở Champions League, họ cần tận hưởng từng giây phút thi đấu trước Dortmund, tỏa sáng để kéo dài sự hiện diện của "The Blues" tại Champions League. Mùa tới, Chelsea nhiều khả năng không thể dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Dortmund sẽ tới London sau chuỗi 10 trận toàn thắng (12 trên mọi đấu trường) kể từ đầu năm 2023, thành tích chưa có đội nào khác làm được ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.

Đội bóng của HLV Edin Terzic có phong độ cao nhất lục địa già. Ngược lại, Chelsea chỉ thắng 3 trong 16 trận gần nhất. Với việc để thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân Signal Iduna Park, "The Blues" bắt buộc phải thắng tại Stamford để nuôi hy vọng đi tiếp. Muốn làm được điều đó, hàng công Chelsea cần tỏa sáng. Khâu ghi bàn chính là vấn đề lớn với CLB thành London mùa này.

"Lời nguyền" về những tiền đạo khoác áo Chelsea chưa được giải, sau khi Romelu Lukaku rồi đến Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục gặp vấn đề ở sân Stamford Bridge. Giới chủ người Mỹ của Chelsea nhìn thấy rõ điều đó, và đã chi tiền để đem về những ngôi sao tấn công đắt đỏ. Enzo Fernandez phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng mua cầu thủ của một CLB Anh, khi đến từ Benfica trong tháng 1 với giá 120 triệu euro (107 triệu bảng).

Nhà vô địch World Cup 2022 chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng thứ khiến anh đắt giá còn là những đường chuyền kiến tạo và khả năng dứt điểm từ tuyến hai. Enzo để lại dấu ấn kể từ khi đến Chelsea, song, việc bị Karim Adeyemi qua mặt trong bàn thắng của Dortmund ở lượt đi cho thấy tiền vệ người Argentina còn phải nỗ lực rất nhiều.

Anh là một trong ba tân binh được Chelsea đăng ký ở giai đoạn knock-out Champions League. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), các CLB chỉ có thể đăng ký tối đa ba cầu thủ mới sau khi vòng bảng cúp châu Âu kết thúc. Chelsea đem về 6 cầu thủ mới trong phiên chợ giữa mùa, nhưng chỉ chọn đăng ký Enzo, Mykhailo Mudryk và Joao Felix cho danh sách dự Champions League.

Trong số này, Enzo lẫn Felix ít nhiều để lại tín hiệu tích cực tại đấu trường quốc nội, khiến HLV Potter phải trọng dụng bộ đôi kể trên. Trong khi đó, Mudryk nguy cơ trở thành "bom xịt" của Chelsea.

Nỗi thất vọng

Trước khi thương vụ Enzo xảy ra, Mudryk mới là cầu thủ đắt giá nhất của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Anh đến Stamford Bridge từ Shakhtar Donetsk với giá có thể lên tới 100 triệu euro (89 triệu bảng). Không ít người hâm mộ "The Blues" hài lòng vì đội nhà đã giành chiến thắng trước kình địch Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Mudryk.

Mykhailo Mudryk được trao cơ hội ở trận đấu với Dortmund nhưng gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những gì cầu thủ người Ukraine làm được đến lúc này chỉ là nỗi thất vọng. Ngôi sao sinh năm 2001 đã không đá chính trong 3 trận gần nhất của Chelsea. HLV Potter cũng không sử dụng cầu thủ chạy cánh này trong cuộc đối đầu Leeds ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, dù hàng công đội nhà chơi bế tắc trong phần lớn thời gian.

Bàn thắng duy nhất họ ghi được để giành chiến thắng trước Leeds đến từ pha đánh đầu của trung vệ Wesley Fofana. Bốn vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, các tiền đạo của Chelsea không ghi nổi một bàn.

Mudryk đang có khởi đầu không tốt trong nhóm các tân binh đến Chelsea mùa này. Enzo có giá đắt đỏ hơn, song cầu thủ người Argentina chơi ở vị trí tiền vệ và đã nhanh chóng chiếm suất đá chính. Felix dẫu sao cũng chỉ là bản hợp đồng mượn ngắn hạn của Chelsea. Đến cuối mùa, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ về lại Atletico Madrid. Nếu Mudryk cứ tiếp tục chơi tệ như thế này, tương lai của anh tại Stamford Bridge sẽ rất mờ mịt.

