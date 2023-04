Chelsea không phải trả tiền đền bù kỷ lục cho Graham Potter

Cựu HLV Brighton sẽ nhận khoản tiền đền bù lớn do mới chỉ tại vị được 206 ngày tại Stamford Bridge.

Potter chỉ kịp giúp Chelsea vào tứ kết Champions League.

Ngày 8/9/2022, Chelsea thông báo bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng, sau khi sa thải Thomas Tuchel. 206 ngày sau, CLB chủ sân Stamford Bridge một lần nữa đăng thông báo chia tay ông Potter.

Trước đó, Chelsea ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với tổng giá trị lên đến 60 triệu bảng với ông Potter. Thông thường, một CLB sẽ phải đền bù số lương còn lại theo thời hạn hợp đồng khi sa thải HLV. Theo đó, số tiền ông Potter có thể nhận sẽ vượt ngưỡng 50 triệu bảng.

Tuy nhiên, theo AS, Chelsea đạt thỏa thuận với HLV sinh năm 1975 về việc trả một khoản trợ cấp thôi việc không liên quan đến thời hạn hợp đồng. Số tiền "The Blues" phải chi ra được cho là khá lớn, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 50 triệu bảng.

Khoản tiền đền bù cao nhất lịch sử thuộc về Antonio Conte. Nhà cầm quân sinh năm 1969 bỏ túi 26,6 triệu bảng khi rời Chelsea vào năm 2018. Đứng thứ 2 là Jose Mourinho. "Người đặc biệt" nhận 19,6 triệu bảng sau khi bị Man United đơn phương chấm dứt hợp đồng vào năm 2019.

Mùa bóng 2022/23 còn chưa kết thúc, Chelsea đã tiêu tốn hàng chục triệu bảng chỉ cho vị trí HLV trưởng. Trước khi ký hợp đồng với Graham Potter, Chủ tịch Todd Boehly chi tổng cộng 20 triệu bảng để sa thải Thomas Tuchel và giải tán ban huấn luyện cũ. Sau đó, tỷ phú người Mỹ tiếp tục chi số tiền tương tự để giải phóng hợp đồng của ông Potter với Brighton.

Con số này chưa dừng lại, bởi "The Blues" sẽ còn phải ký hợp đồng với thêm một chiến lược gia nữa trong phần còn lại của mùa giải.

Theo báo chí Anh, Chelsea có thể nhảy vào cuộc đua giành chữ ký HLV Julian Nagelsmann cùng Tottenham. Ngoài ra, đội bóng Tây London cũng đưa vào tầm ngắm một vài ứng viên khác như Patrick Vieira, Mauricio Pochettino, Luis Enrique,...

