Chế tài đối với 2 cựu công an dùng nhục hình làm chết người

Theo luật sư, chế tài đối với tội dùng nhục hình với tình tiết định khung làm chết người sẽ là 12-20 năm tù.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên đội trưởng và nguyên đội phó Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư về tội Dùng nhục hình.

Theo cơ quan chức năng, đầu năm 2022, một nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư. Người nhà nạn nhân sau đó gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan có thẩm quyền. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc. Hai bị can trên sau đó bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Trường hợp này, 2 cựu cán bộ Công an huyện Vũ Thư đối diện chế tài nào?

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - Giám đốc Công ty Luật Hãng luật Hưng Yên

Thân thể con người là bất khả xâm phạm, không ai có quyền xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ, tính mạng của người khác. Mọi hành vi xâm phạm danh dự, sức khoẻ, nhân phẩm người khác đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Trường hợp này, cơ quan chức năng cần làm rõ ý thức chủ quan, động cơ, mục đích cũng như phương thức thực hiện hành vi của 2 cựu cán bộ công an này. Đây sẽ là yếu tố nhằm xác định chính xác tội danh cũng như tình tiết định khung đối với họ.

Trường hợp xác định việc họ tra tấn, đánh đập nghi phạm là nhằm phục vụ công tác lấy lời khai, xác minh làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đây là hành vi có dấu hiệu của tội Dùng nhục hình. Điều 373 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý về tội Dùng nhục hình.

Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm một người chết, hành vi của 2 cựu cán bộ này có thể bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là 12-20 năm tù, theo khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp xác định 2 cựu cán bộ đánh người nhằm mục đích tước đoạt tính mạng nghi phạm hoặc không cố ý giết người nhưng thực hiện hành vi nguy hiểm, tấn công vào các vùng trọng yếu của nạn nhân, họ có thể bị xem xét xử lý về tội Giết người cùng tình tiết định khung "bằng cách lợi dụng nghề nghiệp" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.