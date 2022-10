Chế tài đối với 2 cảnh sát liên quan vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Theo luật sư, với tình tiết định khung làm chết từ 3 người trở lên, 2 cán bộ cảnh sát PCCC ở TP thuận An có thể phải đối diện mức án cao nhất là 12 năm tù.

Điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người thiệt mạng, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Duy Linh (trung tá, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) và Nguyễn Văn Võ (đại uý, nguyên cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu qảu nghiêm trọng.

Trong quá trình công tác, bị can Linh và Võ được phân công địa bàn quản lý, kiểm tra cơ sở karaoke An Phú nhưng thiếu sâu sát trong khâu kiểm tra dẫn đến hệ thống PCCC của cơ sở này không đạt yêu cầu, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Với tội danh bị khởi tố, 2 bị can đối diện mức án nào?

Trích dẫn Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị) cho biết thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, dẫn tới tổn hại nghiêm trọng về tài sản, sức khoẻ và tính mạng của các tổ chức, cá nhân khác.

Trong tội danh này, chủ thể của tội phạm là những người có chức vụ, quyền hạn liên quan tới hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của họ là lỗi vô ý (thiếu trách nhiệm) và trực tiếp xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan Nhà nước hay tổ chức xã hội.

Về mặt khách quan của tội phạm, hành vi khách quan của tội này là việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao. Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, mà cụ thể ở đây là hành vi trên phải gây hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả nghiêm trọng của tội này là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác nếu không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 179 (Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp), 308 (Thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng) và 376 (Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn) tại Bộ luật Hình sự 2015.

Về mức án, theo khoản 1, Điều 360 Bộ luật này về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trường hợp làm chết người; gây thương tích cho người khác từ 61% trở lên; gây thương tích cho 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của ở mức 61-121% hoặc gây thiệt hại về tài sản 100-500 triệu đồng, khung hình phạt áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Trường hợp hành vi làm 2 người chết hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng , khung hình phạt là phạt tù 3-7 năm. Nếu làm chết từ 3 người trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản hơn 1,5 tỷ đồng , mức án người phạm tội đối mặt là 7-12 năm tù.

Đối chiếu với trường hợp này, 2 bị can là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là cháy quán karaoke khiến 32 người chết. Do đó, việc công an khởi tố những người này về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có cơ sở.

Với tình tiết định khung làm chết từ 3 người trở lên tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015, mức án hai cựu cán bộ phải đối mặt sẽ là 7-12 năm tù.