Chế độ ăn nhiều protein có thể gây ô nhiễm

Việc cân bằng lượng protein nạp vào cơ thể có thể làm giảm 12% lượng nitơ thải ra môi trường.

Khi nạp quá nhiều protein sẽ gây ra tình trạng dư thừa trong cơ thể. Dư lượng này sẽ hình thành một hợp chất giàu nitơ trong nước tiểu. Qua hệ thống nước thải, chúng có thể gây ra một số vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Có thể thấy lượng tiêu thụ protein góp phần vào lượng nitơ dư thừa trong môi trường sống thông qua chất thải của con người. Điều này cũng chỉ ra rằng các thành phố ven biển có tiềm năng lớn nhất để giảm lượng nitơ từ đầu nguồn.

Những bữa ăn quá nhiều protein là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Pexels.

Một nghiên cứu của Đại học California (Davis, Mỹ) chỉ ra rằng khi cân bằng lượng protein bạn ăn với lượng protein cơ thể cần, có thể làm giảm 12% lượng nitơ thải ra các hệ thống thủy sinh ở Mỹ và 4% lượng nitơ tồn tại trong không khí và nguồn nước.

Ở Mỹ, mức tiêu thụ protein từ cả nguồn thực vật và động vật được xếp vào hàng cao nhất trên thế giới. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Frontiers in Ecology and the Environment cho biết nếu người Mỹ tiêu thụ lượng protein như trên thì tỷ lệ bài tiết nitơ dự kiến vào năm 2055 sẽ thấp hơn 27% so với hiện nay, dù dân số sẽ tăng lên.

Tác giả chính của nghiên cứu, Maya Almaraz, cho biết chúng ta không cần quá nhiều protein trong các bữa ăn. Việc dư thừa sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cả môi trường. Nếu cân bằng được lượng protein ở mức độ phù hợp và có lợi cho sức khỏe, chúng ta có thể bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường tốt hơn.