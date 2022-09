Cháy quán karaoke ở Bình Dương, nhiều người nhảy lầu thoát thân

Trong lúc lửa bốc cháy ngùn ngụt, một số khách và nhân viên tại quán karaoke ở phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) nhảy từ lầu cao xuống đất thoát thân, bị thương.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phương trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Cảnh sát tiếp cận quán karaoke dập lửa. Ảnh: A.T.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu, nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài.

Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. “Có khoảng 4 người được xe cấp cứu đưa đi”, một nhân chứng cho biết.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An đã đến hiện trường dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt.

Đến gần 22h, đám cháy được khống chế. Công an TP Thuận An đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.