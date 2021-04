Cháy nhà xưởng tại Bắc Ninh, 3 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2 nhà xưởng thuộc khu công nghiệp Vsip khiến 3 công nhân thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 16/4 tại khu công nghiệp Vsip thuộc xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ngọn lửa bùng lên tại tầng 2 khu nhà xưởng. Ảnh: H.H.

Thời điểm này, nhiều công nhân phát hiện lửa bùng lên tại tầng 2 khu nhà xưởng và đã báo động để các công nhân khác cùng sơ tán.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng, phối hợp với công an sở tại để dập lửa. Do đám cháy xảy ra tại tầng 2, hiện trường khó tiếp cận nên sau một giờ, ngọn lửa mới được kiểm soát.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong là Đ.T.T.H (28 tuổi, quê Bắc Ninh), M.V.K. (32 tuổi, quê Tuyên Quang) và N.V.T (31 tuổi, quê Thái Bình).

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.