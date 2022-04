Cháy lúc rạng sáng, 5 người cùng gia đình tử vong

Trong số 5 người chết có 2 trẻ em. Công an Hà Nội bước đầu nhận định vụ việc có tính chất phức tạp.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h sáng 21/4 tại căn nhà 3 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Công an Hà Nội cho hay có 5 người tử vong trong vụ việc. Trong đó, 4 người chết tại hiện trường.

Hai người tự thoát sang nhà bên cạnh. Họ được cảnh sát đưa xuống an toàn.

Những nạn nhân tử vong là: Đ.T.M. (sinh năm 1948, chủ nhà); Đ.M.H. (1985, con dâu chủ nhà); B.N.K. (1985); B.N.P. (2012) và B.G.H. (2021). Họ cùng là thành viên trong gia đình.

Nguồn tin của Zing cho hay vụ việc được nhận định "có tính chất phức tạp" và đang được lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra.

Sáng 21/4, công an phong tỏa hiện trường vụ cháy để phục vụ điều tra. Ảnh: Hồng Quang.

Theo ghi nhận, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có mặt trước là sân chơi chung, mặt sau là tập thể B9 Kim Liên.

Lúc 9h30, tòa bộ sân chơi và khu vực gần vụ hỏa hoạn bị phong tỏa. Hàng chục cán bộ công an của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường. Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng cử lực lượng tới phối hợp điều tra.

Rất đông người dân đứng quan sát gần hiện trường. Một số người nhà nạn nhân khóc nấc phía ở ngoài.

Rất đông người dân vây quanh hiện trường khi cảnh sát thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra. Ảnh: Thạch Thảo.

Trong văn bản hỏa tốc sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND quận Đống Đa phối hợp cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Kết quả thực hiện các công việc này phải được báo cáo về Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25/4.