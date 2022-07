Châu Âu xoay xở tiết kiệm năng lượng

Nhiều nước châu Âu áp dụng những biện pháp khác nhau nhằm ổn định nguồn cung năng lượng cho mùa đông, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng cao do nắng nóng.

Các bộ trưởng năng lượng từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), ngoại trừ Hungary, trong tuần này đã ủng hộ việc tự nguyện cắt giảm 15% lượng sử dụng khí đốt trong mùa đông, theo Guardian.

Các nước cũng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để tiết kiệm năng lượng.

Ở Pháp, các cửa hàng có gắn máy lạnh được yêu cầu phải giữ cửa đóng, nếu không sẽ có nguy cơ bị phạt 750 euro. Quảng cáo chiếu sáng cũng bị cấm bật từ 1h đến 6h ở mọi nơi, trừ nhà ga và sân bay.

Các thành phố ở Đức thực hiện tắt đèn chiếu sáng tại các đài tưởng niệm công cộng, tắt đài phun nước.

Hôm 27/7, Hanover trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Đức công bố các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà thành phố này sẽ chỉ được sưởi ấm từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/3/2023 với nhiệt độ phòng không quá 20 độ C.

Ở Hy Lạp, chính quyền yêu cầu đặt nhiệt độ điều hòa không dưới 27 độ C vào mùa hè và lắp các tấm chắn cửa sổ trong các tòa nhà công cộng. Nước này cũng khuyến khích các nhân viên kiểm tra tắt máy tính sau giờ làm việc.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez không đeo cà vạt trong cuộc họp báo hôm 29/7 và khuyến khích người đứng đầu các cơ quan nên làm theo ông để hạn chế dùng máy điều hòa. Ảnh: AP.

Các nhà chức trách ở Ireland cũng kêu gọi mọi người giảm tốc độ lái xe để giảm tiêu thụ xăng dầu và nên dùng ít năng lượng hơn khi ở nhà.

Cơ quan Năng lượng Bền vững Ireland đã khuyến cáo các hộ gia đình nên giảm nhiệt độ xuống 20 độ C trong khu vực sinh hoạt và từ 15 độ C đến 18 độ C trong hành lang, phòng ngủ. Cơ quan này cũng khuyên mọi người nên điều chỉnh cách sử dụng máy rửa bát và máy giặt.

Đầu tháng 7, Italy đã soạn thảo một kế hoạch kêu gọi tắt đèn xung quanh các tượng đài. Ngoài ra, đề xuất đóng cửa sớm các hoạt động thương mại vào lúc 7h tối cũng được đưa ra.

Trong cuộc họp báo hôm 29/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bỏ cà vạt và kêu gọi những người khác làm theo để hạn chế dùng điều hòa không khí.

“Như bạn có thể thấy, tôi không đeo cà vạt”, ông nói. “Tôi đã yêu cầu các bộ trưởng và các người đứng đầu các cơ quan không đeo cà vạt trừ khi cần thiết. Bằng cách đó, chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng. Điều này rất cần thiết ở đất nước chúng ta”.