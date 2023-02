ChatGPT tự chê dùng ChatGPT viết báo là làm hại độc giả

ChatGPT gần đây được nhiều người coi là một công cụ giải trí mới vì nó có thể trả lời mọi câu hỏi bằng những lời lẽ tự nhiên nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả câu trả lời ChatGPT đưa ra đều chính xác, khoa học hoặc đáp ứng được các yêu cầu trong giới học thuật.

Mới đây, Stanford Daily đã thử yêu cầu ChatGPT viết nhận xét về việc ChatGPT viết báo. Công cụ này đã đưa ra câu trả lời như sau:

"Việc sử dụng một mô hình ngôn ngữ như ChatGPT để viết báo là làm hại độc giả và làm mất giá trị nghề nghiệp của các nhà báo chuyên nghiệp.

Các bài viết do ChatGPT đưa ra thiếu sắc thái, thiếu những lời phân tích, phê bình và quan điểm cá nhân xuất phát từ kinh nghiệm và chuyên môn của con người.

Việc sử dụng nội dung do AI tạo ra cũng có thể dẫn đến những thông tin thiếu chính xác và sai lệch. Điều này có thể gây tổn hại đến sự hiểu biết của công chúng về các vấn đề quan trọng.

Hơn nữa, việc sử dụng ChatGPT để viết bài còn làm suy yếu tầm quan trọng của các tiêu chuẩn đạo đức và liêm chính trong báo chí. Các nhà báo có trách nhiệm đưa tin chính xác, công bằng. Việc sử dụng một mô hình ngôn ngữ để sản xuất nội dung báo chí không đáp ứng được trách nhiệm này.

Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là vai trò của các nhà báo là thông tin, giáo dục và cung cấp bối cảnh thời sự cho công chúng. Điều này chỉ có thể tạo ra bởi các nhà báo con người - những người có thể nghiên cứu, kiểm tra thực tế và đưa tin với mức độ khách quan nhất định.

Tóm lại, việc sử dụng ChatGPT hoặc bất kỳ nội dụng khác do AI tạo ra để viết báo không phải là một hành vi phù hợp hoặc có đạo đức. Nó làm giảm giá trị và tầm quan trọng của báo chí chuyên nghiệp và có thể gây tổn hại đến sự hiểu biết của công chúng về các vấn đề quan trọng".

Mục Giáo dục của Zing giới thiệu đến bạn những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em): Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng: Cuốn sách dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ và dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.