Charlie Puth đang yêu

Chủ nhân ca khúc "See you again" tiết lộ đang hẹn hò với bạn gái giấu tên.

Charlie Puth xác nhận đã có bạn gái mới. Xuất hiện trên The Howard Stern Show vào ngày 19/10 (theo giờ Mỹ), Charlie Puth tiết lộ anh đã có "người bạn đặc biệt" của riêng mình, tờ People đưa tin. Khi nhận được câu hỏi liệu rằng anh còn độc thân hay đang yêu, Charlie thừa nhận: "Tôi đang trong một mối quan hệ". Nam ca sĩ 31 tuổi khẳng định đây là chuyện tình nghiêm túc, đồng thời cho rằng, nửa kia "sinh ra để dành cho mình". Charlie cũng bật mí bạn gái là người đã lớn lên cùng anh. Điều này khiến ngôi sao cảm thấy mãn nguyện khi có một người yêu đã ở cạnh từ lâu, chứng kiến và dõi theo những thăng trầm trong sự nghiệp âm nhạc. "Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi. Dù thời gian sắp tới có khó khăn đi chăng nữa, cô ấy sẽ không bỏ mặc và luôn ở đó vì tôi. Thành thực mà nói, hiện tại, tôi rất sợ mọi người và không thể tới bất cứ đâu, vì bất kỳ lý do gì. Tôi cũng không hứng thú với việc hẹn hò như trước đây nữa. Chính vì vậy, bản thân chỉ muốn yêu một người mà mình đã quen biết từ lâu", nam ca sĩ chia sẻ. Charlie Puth không tiết lộ danh tính người yêu trong cuộc phỏng vấn. Bên cạnh đó, anh cũng nói sẽ bí mật cầu hôn trong tương lai, không rầm rộ trước báo chí và truyền thông. Charlie Puth là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tài năng, chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám. Ảnh: Pop Sugar. Hồi tháng 3, Charlie Puth từng nói về chuyện tình cảm cá nhân khi "nhá hàng" bài hát trong album That's Hilarious. Trong video, anh đã cố kìm chế cảm xúc khi kể lại cuộc chia tay đẫm nước mắt vào năm 2019 đã truyền cảm hứng cho mình sáng tác ca khúc này. "Tôi thực sự hào hứng khi bài hát được ra mắt. Nhưng mỗi lần nghe nó, tôi cảm thấy như quay trở lại khoảng thời gian tồi tệ ấy trong cuộc đời mình. Đó là những mảng ký ức thật kinh khủng mà tôi chỉ muốn nhanh chóng lãng quên", anh chia sẻ.