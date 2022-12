Người yêu hiện tại chính là bạn thân lúc bé của ca sĩ "We Don't Talk Anymore". Cả hai đã lớn lên cùng nhau từ thời ở New Jersey, Mỹ.

Bạn gái chính là cô bạn thân từ bé của Charlie Puth.

Ngày 2/12, nhân dịp sinh nhật lần thứ 31, Charlie Puth xác nhận bạn gái tin đồn lâu năm Brooke Sansone chính là người yêu của anh. Giọng ca See You Again bày tỏ: "Tôi không phải kẻ thất bại vì đã không đánh mất cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi".

Đính kèm chia sẻ này là loạt khoảnh khắc đơn giản được chụp trong gian hàng chụp ảnh. Các bức ảnh đen trắng ấm cúng cho thấy Puth ôm chặt Sansone. Họ tươi cười với nhau và bạn gái đã kề môi sát má nam ca sĩ.

Charlie Puth công khai bạn gái vào sinh nhật lần thứ 31. Ảnh: @charlieputh.

Trên tài khoản cá nhân, Sansone đăng ảnh Puth và gửi lời chúc. Bài đăng đã được ông Paul Sansone Jr., cha của Sansone, nhấn thích. Hồi năm 2014, ông xác nhận gia đình hai bên quen biết nhau và con gái ông là bạn thân của Puth.

Đại diện của Puth không bình luận thêm khi được phóng viên People liên hệ.

Trong cuộc phỏng vấn tháng 10, Puth cho biết anh đang hẹn hò nhưng từ chối tiết lộ tên nửa kia. "Cô ấy là người đã cùng tôi lớn lên, luôn đối xử rất tốt với tôi. Tôi luôn biết chắc rằng trong tương lai, mỗi khi cuộc sống khó khăn, cô ấy sẽ luôn bên tôi", nam ca sĩ nói.

Thông tin Puth và Sanone hẹn hò rộ lên hồi tháng 9 khi hai người tương tác nhiệt tình với nhau trên mạng xã hội. Bộ đôi được phát hiện tham dự lễ hội ở New York cùng gia đình. People cho biết người yêu của nam ca sĩ hiện là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế.

Trước Brooke Sansone, ngôi sao sinh năm 1991 qua lại với nhiều cô gái, trong đó có Selena Gomez. Năm 2019, giọng ca We Don't Talk Anymore và nữ ca sĩ Charlotte Lawrence đã công khai quan hệ tình cảm trong ngày lễ tình nhân.