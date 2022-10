Charlie Puth bị công ty của Ellen DeGeneres bỏ rơi

Nam ca sĩ chia sẻ anh và đồng nghiệp bị hãng thu âm của Ellen DeGeneres bỏ bê. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có vấn đề với tính cách được cho là độc hại của cô.

Charlie Puth kể lại việc mình và đồng nghiệp bị Ellen DeGeneres bỏ rơi sau khi ký hợp đồng. Ảnh: Getty.

Theo Page Six, Charlie Puth cho rằng anh bị hãng thu âm eleveneleven của Ellen DeGeneres ngó lơ.

Trong chương trình Rolling Stone Music Now, ca sĩ 30 tuổi chia sẻ anh ký hợp đồng với hãng thu âm năm 2011. Gần đây, sau khi nhạc sĩ Greyson Chance tố cáo bị công ty của danh hài nổi tiếng bỏ rơi, nam ca sĩ cũng quyết định lên tiếng.

"Tôi đồng ý với Greyson rằng chắc chắn không ai giúp đỡ chúng tôi. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai hết nhưng những người trong công ty đều đột nhiên biến mất. Tôi không thể liên lạc với họ", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ xuất hiện trên chương trình của Ellen. Ảnh: The Ellen Show.

Tuy nhiên, giọng ca See you again cũng làm rõ anh chưa bao giờ nói chuyện rõ ràng với DeGeneres. Anh cũng không có vấn đề gì với tính cách được cho là độc hại của cô.

"Mọi người mô tả Ellen là người thô lỗ nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải điều đó. Có lẽ cô ấy thích tôi", nam ca sĩ nói đùa.

Theo Page Six, người đại diện của danh hài 64 tuổi từ chối bình luận về vấn đề trên.

Cuộc phỏng vấn trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Greyson Chance tố cáo với Rolling Stone rằng Ellen là kiểu người thao túng, ích kỷ và độc đoán nhất anh từng biết. Nam ca sĩ còn tố cáo bị Ellen cắt liên lạc vì các tour diễn của anh thu về lợi nhuận kém.

Greyson được Ellen lăng xê vào tháng 5/2010 khi anh nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. "Thần đồng âm nhạc" lúc bấy giờ gia nhập công ty của Ellen với tư cách nghệ sĩ đầu tiên khi mới 12 tuổi.