Chắp cánh đam mê sáng tạo khoa học công nghệ với Solve for Tomorrow

Kéo dài hơn 9 tháng, vòng chung kết cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 khép lại với nhiều dự án xuất sắc, truyền cảm hứng sáng tạo và nghiên cứu khoa học cho giới trẻ.

Tại vòng chung kết diễn ra ngày 9/1, 20 đội thi về đích với những trải nghiệm, bài học quý giá. Các đội thi đều thể hiện tốt trong việc đưa ra giải pháp công nghệ hữu ích, có tính ứng dụng cao cho những vấn đề của địa phương, cộng đồng. Những giải thưởng, nhận xét từ ban giám khảo và quan trọng nhất là trải nghiệm, kỷ niệm xuyên suốt các vòng thi sẽ trở thành hành trang theo các bạn trẻ để tiếp tục phát triển.

Các dự án năm nay được đánh giá cao cả về mặt ý tưởng lẫn giải pháp kỹ thuật, có sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu. Điều này có được một phần nhờ tất cả đội tham gia được đào tạo khóa học bổ trợ kỹ năng ở giai đoạn đầu, cũng như sự cố vấn của các chuyên gia tới từ Samsung và nhiều tập đoàn, tổ chức giáo dục uy tín.

Ban giám khảo tại vòng chung kết Solve for Tomorrow 2021.

Vòng chung kết Solve for Tomorrow 2021 được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Các đội thi tiến hành trình bày ý tưởng, vận hành mô hình và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo thông qua nền tảng Zoom sự kiện.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng , gần gấp đôi so với năm 2020, Solve for Tomorrow 2021 được đánh giá là cuộc thi ứng dụng công nghệ vào thực tiễn dành cho học sinh THCS, THPT có quy mô lớn trong cả khâu giải thưởng lẫn số lượng bài dự thi đầu vào. Gần 1.500 bài dự thi đến từ 315 trường trung học thuộc 52 tỉnh thành trên toàn quốc.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

So với các năm trước, Solve for Tomorrow 2021 được đầu tư nhiều hơn về hình thức, nội dung thi và giải thưởng, giúp tăng sức hút cũng như sự lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, chương trình có nhiều nội dung đào tạo trực tuyến hấp dẫn, phù hợp bối cảnh thiếu sân chơi dành cho học sinh, sinh viên năm 2021 do diễn biến của dịch Covid-19.

Khác với năm 2020, đề tài cuộc thi năm nay mở rộng hơn khi tập trung ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp, nhằm giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc địa phương thuộc một trong bốn lĩnh vực: Xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe. Số lượng người tham gia đã tăng từ 436 học sinh, giáo viên thuộc 56 trường năm 2019 lên đến gần 75.000 học sinh, giáo viên của 315 trường trên cả nước vào năm nay.

Em Trần Lâm Dũng - trưởng nhóm "Đoàn kết - Sáng tạo" đến từ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tương Dương (Nghệ An) - chia sẻ: "Nhờ Solve for Tomorrow, chúng em có cơ hội thể hiện bản thân và chứng minh rằng sức sáng tạo không bị giới hạn bởi vị trí địa lý, vùng miền hay dân tộc".

Điểm đặc biệt làm nên sức hút của Solve for Tomorrow so với các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên độ tuổi 12-18 khác, đó là ban tổ chức đầu tư vào những khóa học bổ trợ kỹ năng miễn phí bắt buộc ở giai đoạn khởi động cuộc thi. Từ đó, điều các em nhận về khi kết thúc cuộc thi không chỉ là giải thưởng, mà còn là hành trình kiến thức, trải nghiệm, học hỏi hữu ích trong thời đại 4.0, giúp nuôi dưỡng đam mê khám phá khoa học và công nghệ lâu dài về sau.

"Tham gia cuộc thi, chúng em có động lực để tích cực nghiên cứu khoa học và ứng dụng STEM vào chế tạo sản phẩm phục vụ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Em cảm thấy ngày càng yêu thích STEM hơn", em Nguyễn Bình Anh - trưởng nhóm "The Eco Warriors" giành giải nhất bảng B - chia sẻ sau cuộc thi.

Thông điệp cùng hành trình cuộc thi đã khẳng định vai trò, tầm vóc của giáo dục nói chung và các cuộc thi về giáo dục nói riêng trong xã hội. Đây cũng là điều Samsung muốn truyền tải đến mỗi người, nhất là với thế hệ trẻ tương lai.

Ông Kevin Lee - Tổng giám đốc Samsung Vina - cho biết: "Tại Samsung, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ tương lai - những người sẽ đặt nền tảng cho thay đổi lớn của xã hội. Sứ mệnh của Solve for Tomorrow là tạo điều kiện cho những tài năng trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội, nuôi dưỡng sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, tạo ra thay đổi tích cực cho cộng đồng”.

Cuộc thi được đánh giá là nơi ươm mầm sáng tạo, bước đệm quan trọng để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin thực hiện đam mê, ý thức rõ hơn vai trò của mình trong xây dựng và hỗ trợ cộng đồng vì một tương lai tươi sáng cho mọi người.