Chào bán đất nền Thảo Điền giá rẻ rồi đưa khách đến Bình Dương

Lừa được khách từ TP.HCM tới Tân Uyên (Bình Dương), phía nhà phân phối dựng sẵn rạp diễn trò bán đất nền; bố trí cả chục cò đất bao vây, liên tục hét lớn, ép khách chốt cọc.

"Cần tiền đi định cư nên gia đình tôi sang gấp nền đất mặt tiền Nguyễn Quý Cảnh, Thảo Điền (quận 2 cũ) giá 2,7 tỷ, diện tích 80 m2, sổ hồng riêng, thổ cư 100%", đây là dòng thông tin chị B.M. (TP.HCM) tìm thấy trong mục rao bán bất động sản của một tờ báo giấy uy tín.

Liên hệ đến số điện thoại đính kèm, chị được một người tên Ngọc cho biết nền đất này thuộc một dự án ở phường An Phú, TP Thủ Đức của Công ty Địa ốc Phát Đạt sẽ mở bán vào ngày 7/5.

"Đất nền quận 2 cũ hiếm có giá này nên tôi khá tò mò. Ngọc còn nhắn tôi hôm đó sẽ có chương trình chiết khấu ưu đãi duy nhất 7 nền giảm 100 triệu đồng, bên cạnh chương trình đặt cọc tặng vàng và nhiều phần quà bốc thăm trúng thưởng khác...", chị B.M. chia sẻ với Zing.

Mồi nhử đất quận 2

7h sáng thứ 7, phóng viên Zing cùng chị B.M. có mặt tại điểm hẹn là một trung tâm hội nghị tiệc cưới ở quận Phú Nhuận. Tiếp đón chị là 2 nhân viên môi giới khác cùng 1 trưởng phòng chăm sóc khách hàng tên Đạt, vì "Ngọc có việc bận".

Họ giới thiệu đang làm việc cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản An Phúc, trụ sở tại số NN1B Bạch Mã, phường 15, quận 10, TP.HCM và có nhiều chi nhánh tại quận Tân Bình như ở số 3 Cửu Long, số 24 Bạch Đằng...

Mỗi khách hàng được 2-4 môi giới chăm sóc và được sắp xếp ngồi cạnh một "khách hàng quen". Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, tại đây họ cho biết nền đất chị tìm hiểu thuộc dự án Eco của Công ty Nhà Phú Nhuận đã được mở bán cách đây 3 năm. Hiện An Phúc nhận kí gửi một số nền từ nhà đầu tư F2, do đó chỉ còn các nền giá trên dưới 7 tỷ đồng , đồng thời thời hạn sở hữu chỉ còn 35 năm.

Do đó, những môi giới này tư vấn chị đầu tư tại dự án New City ở Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cách TP.HCM hơn 30 km) do công ty họ làm chủ đầu tư. Giá mỗi nền đất chỉ khoảng 2 tỷ đồng , lại nằm đối diện chợ Quang Vinh, sát các trung tâm thương mại lớn của thành phố mới nên giá dự báo sẽ tăng nhanh và mạnh.

"Trong hợp đồng bên em cam kết thanh toán 10%/năm nếu chị không ra hàng được. Lát chị xem pháp lý và thực tế đất, chị thấy ưng cứ đặt cọc để em lấy ưu đãi cho mình, hôm nay em chỉ có 7 sản phẩm ưu đãi 100 triệu thôi, chị cọc nhiều còn được tặng vàng nữa, mai mốt về chị không thích nữa bên em sẽ hoàn lại nên không mất gì đâu chị ạ", Đạt liên tục nói và khẳng định mình là "sếp" nên có thể lấy cho chị B.M. vài nền dù chính sách công ty chỉ ưu đãi tối đa một nền mỗi khách.

Cùng lúc đó, một phụ nữ trung niên tên Nga ngồi cạnh chia sẻ với chị B.M. rằng mình đã "lướt sóng" nhiều sản phẩm của An Phúc trong 3 năm qua. "Vài tháng các bạn lại gọi cho cô báo có người trả giá cao nên cô bán liền, tầm 3 tháng đã lời ít nhất 30%, mua đất có pháp lý đàng hoàng thế này mới đỡ lo con ạ", cô Nga nói.

Thế nhưng, khi chị B.M. hỏi về giấy tờ pháp lý dự án, các nhân viên môi giới đều cho biết "đang chuẩn bị".

Đạt tư vấn cho chị B.M. về các dự án và chương trình ưu đãi mở bán. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không hài lòng về việc thông tin quảng cáo và tư vấn thực tế, khác nhau, chị B.M. yêu cầu đi xem đất ở An Phú. Sau khi ra ngoài gọi cho chủ đất, Đạt hẹn chị 15h cùng ngày mới đi xem được, trong thời gian này có thể xuống Bình Dương xem thêm dự án mới.

"Đất đai phải xem nhiều mới dễ lựa chọn. Chị cứ xuống Bình Dương ngắm thực tế các lô đất và xem sổ hồng riêng của từng lô rồi hẵng quyết định. Từ đây mình di chuyển chỉ cỡ 30 phút, xuống đó em biết được những lô nào đang có ưu đãi và giá chính xác, em sẽ tư vấn kĩ hơn chị nhé. Mình đi nhanh cho kịp giờ mở bán chị ạ", Đạt liên tục giục chị ra xe.

Các nhà đầu tư di chuyển đến dự án ở Bình Dương bằng taxi 7 chỗ, mỗi xe thường có 4-5 môi giới đi cùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, taxi di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ. Đây cũng là thời gian Đạt cùng 2 nhân viên cho chị B.M. và cô Nga xem bản đồ quy hoạch dự án, cũng như không ngừng thuyết phục thêm về tiềm năng của bất động sản Bình Dương. Nhiều nhân viên khác liên tục gọi Đạt báo khách chốt cọc một số lô đất thuộc dự án.

Nhân viên tư vấn về dự án ngay trên xe. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dùng đủ trò ép khách đặt cọc

Bước xuống xe, Đạt chỉ chị B.M. xem vị trí các lô đất nhưng không quên dặn chị đừng chụp hình: "Lát em sẽ gửi chị tất cả thông tin giấy tờ và hình ảnh cần thiết, nên chị không cần chụp lại gì hết, chỗ đông người chị cứ cất điện thoại cẩn thận chị nhé".

Khi phóng viên Zing chụp lại hình ảnh, một thanh niên xăm trổ mặc đồng phục nhân viên của An Phúc to tiếng yêu cầu xóa hình, đồng thời theo sát phóng viên cho đến khi ra về.

Chương trình mở bán bắt đầu, tất cả môi giới tranh nhau bảng giá các nền đất để đưa cho khách hàng. Theo đó, 21 nền mở bán với giá 2,13 tỷ đồng , trong đó 11 lô nằm ở mặt tiền chính kết nối trung tâm thương mại được ưu đãi 100 triệu đồng nếu khách đặt cọc ngay hôm đó.

Nhân viên môi giới liên tục thuyết phục chị B.M. xuống tiền. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Họ không ngừng thuyết phục tôi đặt cọc ngay để có ưu đãi tốt, rồi môi giới từ các bàn khác chạy lại hét lớn báo lô này lô kia đã được chốt, hòng giục tôi nhanh chóng xuống tiền. Thậm chí, từ mức 50-200 triệu đồng tiền cọc ban đầu, họ nài nỉ tôi chỉ cần bỏ 20 triệu đồng cũng được giữ đất. Kể cả ngay hôm sau tôi đổi ý, họ cũng sẽ hoàn lại cho tôi, chị B.M nói và cho biết clip dựng rạp diễn trò bán đất nền ở Bình Phước chị từng được xem trên mạng nay diễn ra ngay trước mắt. Những tiếng hò hét càng làm nữ khách hàng này mệt mỏi hơn.

Chỉ sau chừng 20 phút, hầu hết mọi người đã kí hợp đồng, cả chục cò đất dồn lại bao vây chị B.M và tiếp tục hét lớn, ngưòi phụ nữ tên Nga cũng đưa hợp đồng cho chị xem. Họ ép chị chốt cọc dù còn chưa biết rõ về các lô đất. May mắn chị B.M giữ được lập trường, còn nữ khách khách hàng ngồi cùng run rẩy đưa thẻ tín dụng cho các nhân viên này.

Khung cảnh hỗn loạn ở dự án tại Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo tìm hiểu, Công ty Nhà Phú Nhuận không có dự án nào tên Eco ở phường An Phú, TP Thủ Đức. Còn dự án New City ở TX Tân Uyên, Bình Dương đã liên tục được "mở bán" từ mấy tháng nay.

Trước đó, hồi giữa tháng 4, anh D. (Long An) trong quá trình tìm mua đất ở Hóc Môn đã được Diễm, nhân viên môi giới của An Phúc, giới thiệu dự án Khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), thổ cư 100%, có sổ hồng riêng với giá 1,8 tỷ đồng cho 80 m2.

Nhưng khi đến cùng điểm hẹn như chị B.M., anh mới biết dự án còn vướng pháp lý nên chưa có sổ, đồng thời giá đất cũng không tăng tốt như dự án New City.

Điều đáng nói, anh cũng gặp cô Nga đi tìm hiểu về dự án này, và ngồi cùng xe với cô Nga đến dự án, xem hợp đồng chốt cọc của cô. Còn bản đồ quy hoạch dự án Eco mà Đạt gửi chị B.M. y hệt bản đồ quy hoạch dự án Khu dân cư Hoàng Hải mà anh D. được xem.

Cẩn trọng với tin rao bất động sản giá rẻ

Trao đổi với Zing, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn bất động sản, thừa nhận cũng từng là nạn nhân của chiêu trò tương tự, khi mua đất quận 9 cũ mà bị đưa đi Long Thành (Đồng Nai).

Ông cho rằng dấu hiệu nhận biết đầu tiên là rao bán bất động sản giá rẻ bất thường so với giá thị trường tại các khu vực đang sốt đất. Nhờ đó, cò thu hút nhà đầu tư đến điểm tập trung, sau đó giới thiệu một dự án mới và đưa đi tham quan.

Ông chỉ ra nhiều chiêu trò được áp dụng trên chuyến xe và tại dự án như cò mồi, hiệu ứng đám đông, chiết khấu giảm giá trong ngày duy nhất, rút thăm trúng thưởng... Khi đó, khách dễ rơi vào bẫy nhu cầu, nghĩa là tự nhiên xuất hiện nhu cầu muốn mua mà chưa kịp tìm hiểu cặn kẽ, sau đó về nhà lại không hiểu sao mình quyết định như vậy.

Môi giới luôn giục khách đặt cọc với lý lẽ được hoàn cọc nếu không muốn mua nữa, cùng nhiều hiệu ứng chim mồi, tự biên tự diễn 'chốt cọc' liên tục. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn bất động sản

"Điểm mấu chốt là lý lẽ chỉ duy nhất hôm đó đặt cọc mới được giảm giá, và nếu về suy nghĩ lại không muốn mua nữa sẽ được hoàn lại đầy đủ tiền cọc.

Thực tế, ngoài số ít khách có quan hệ, hiểu biết pháp luật và quyết tâm làm lớn chuyện, còn lại không nhiều khách có thể đòi lại số tiền này", ông phân tích.

Trong trường hợp đó là dự án thật nhưng thanh khoản thấp, nhà đầu tư vẫn có thể chấp nhận mua dự án nếu thấy giá hợp lý và pháp lý ổn. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới có chủ đích dụ khách hàng mua với giá cực cao, hoặc nếu khách đổi ý thì gần như không thể lấy lại tiền cọc.

Để tránh những trường hợp này, ông khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng trước thông tin về những bất động sản giá rẻ, hoặc môi giới không gửi trước vị trí và các giấy tờ pháp lý của bất động sản.

"Điểm đến của các chuyến xe là các dự án phân lô bán nền ở tỉnh. Nhân viên môi giới hầu hết là các bạn trẻ 20-25 tuổi, luôn thúc giục khách đặt cọc với lý lẽ được hoàn cọc nếu không muốn mua nữa, cùng rất nhiều hiệu ứng chim mồi, tự biên tự diễn 'chốt cọc' liên tục", ông nói thêm.