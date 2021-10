Chàng trai Mỹ ở TP.HCM: 'Chúng tôi sáng tạo trên nền văn hóa Việt Nam'

Nick Stillittano cho biết anh và các đồng nghiệp thường kết hợp bản sắc Việt với sự đa dạng văn hóa để tạo ra những sản phẩm độc đáo.

Nick Stillittano (27 tuổi, đến từ Mỹ) là đại diện truyền thông của một công ty quảng cáo tại TP.HCM. Đây là chia sẻ anh gửi cho Zing, viết về hành trình cùng đội ngũ người Việt chiến thắng giải thưởng quốc tế.

Hơn 1,5 năm trước, tôi chuyển đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM, ngay trước thời điểm bùng dịch Covid-19.

Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được ngôi nhà thứ 2 tại Happiness Saigon, công ty tư vấn sáng tạo cho các nhãn hàng ở Việt Nam. Công việc của một nhân viên sáng tạo đã mang đến cho tôi nhiều cơ hội để thử sức với thế giới quảng cáo.

Tôi thường gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu thật sự của họ, từ đó tìm giải pháp cho bài toán kinh doanh. Ngoài ra, tôi còn làm việc với các đồng nghiệp trong team để thúc đẩy quá trình phát triển ý tưởng, đảm bảo chất lượng cho mỗi chiến dịch.



Sáng tạo dựa trên bản sắc Việt

Tại nơi tôi làm việc, mọi người đều có tiếng nói và bình đẳng như nhau. Theo tôi, những ý tưởng tốt nhất thường xuất phát môi trường khai phóng, nơi mà tất cả thành viên được tôn trọng và tự do thể hiện bản thân.

Với một đội ngũ đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau, chúng tôi cố gắng xây dựng văn hóa công sở đa dạng, độc đáo.

Nhờ vậy, tôi và các đồng nghiệp có thể mang đến cho thương hiệu nhiều góc nhìn phong phú ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ đó kết hợp hài hòa với văn hoá bản địa Việt Nam.

Mỗi dự án chúng tôi thực hiện đều có một nửa là người Việt và nửa còn lại là những người bạn nước ngoài, có cùng am hiểu về lĩnh vực của khách hàng.

Chúng tôi đã ra mắt nhiều chiến dịch có yếu tố gắn liền với đất nước này. Hầu hết đều truyền tải thông điệp tích cực, giúp ích cho cộng đồng.

Một trong số đó là dự án tư vấn sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ bằng tờ rơi, tem decal dán trên trụ điện - một nét đặc trưng của TP.HCM suốt nhiều năm qua.

Nick Stillittano và các đồng nghiệp chú trọng đến bản sắc, văn hóa Việt Nam khi phát triển ý tưởng.

Trước đây, chúng tôi cũng có cơ hội hợp tác cùng UNICEF trong chiến dịch "Mô Tô Thùng" nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường và kêu gọi người dân trực tiếp tham gia vào giải pháp này.

Chúng tôi yêu Việt Nam và đó là cách để bày tỏ tình yêu với mảnh đất hình chữ S.

Ngoài giờ học tiếng Việt miễn phí, tôi còn được biết thêm nhiều điều thú vị về nền văn hoá ở đây khi nghe đồng nghiệp kể chuyện, trong các cuộc vui chơi hoặc những lúc bị mọi người cười xòa vì phát âm dở tệ.

Nhờ sự chào đón nhiệt tình của mọi người, tôi nghĩ chắc 90% nhân viên nước ngoài tại công ty tôi đều sắp thành "người dân bản địa thực thụ".



Ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế

Dự án mà tôi tự hào nhất khi cùng các đồng nghiệp thực hiện là "Lay's Crispy Subtitle". Đây là một tiện ích mở rộng trên Google Chrome bằng AI dành cho YouTube.

Thời điểm đó, chiến dịch này vẫn còn rất sơ khai nên tôi đã hỗ trợ team lên kế hoạch sản xuất và cho ra mắt tại Việt Nam.

Ở bước đầu tiên, chúng tôi phải xác định thách thức của thương hiệu, giải pháp tiếp thị - truyền thông và cách truyền tải thông điệp rồi mới triển khai các mốc thời gian cụ thể.

Đối với dự án này, tôi và đội ngũ của mình đã mất hơn một năm từ giai đoạn nhen nhóm đến lúc hoàn thành.

Ý tưởng được xuất phát từ một vấn đề trớ trêu mà ai cũng từng gặp phải. Đó là khi bị tiếng nhai khoai tây chiên lấn át âm thanh của video đang xem, khiến người dùng lỡ mất những đoạn gây cấn và cảm thấy phiền phức vì phải dùng ngón tay dính dầu mỡ để tăng giảm âm lượng trên laptop.

Chàng trai 27 tuổi cho biết phần lớn ý tưởng thú vị đều xuất phát từ những đồng nghiệp người Việt.

Hiểu được điều đó, chúng tôi đã cùng đối tác phát triển một phiên bản trí tuệ nhân tạo để nhận diện những khoảnh khắc này.

Công đoạn sản xuất khá phức tạp. Để ứng dụng tự động kích hoạt phụ đề khi phát hiện người xem đang nhai khoai tây chiên, chúng tôi phải nuôi một "con AI" và dạy nó học hơn 178 giờ ghi âm tiếng “rộp rộp”.

Yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo rằng plugin phải hoạt động thật sự hiệu quả. Vì thế, chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tình cảm vào chiến dịch này để khiến nó vừa gần gũi vừa mang lại bất ngờ cho người xem.

May mắn là sản phẩm được rất nhiều khán giả đón nhận. Theo tôi, những quảng cáo có ý tưởng sáng tạo sẽ sâu sắc hơn so với hình thức truyền thống, chỉ tập trung vào các tính năng của sản phẩm. Đó là lý do vì sao ý tưởng của chúng tôi phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa toàn cầu.

Từ sự thành công đó, ngày 27/8, cả team vỡ òa khi nhận được thông báo đã vượt qua 20.000 bài dự thi để thắng giải Grand Prix - giải thưởng quan trọng nhất trong hạng mục Radio/Audio thuộc Liên hoan sáng tạo Ad Stars - vốn được mệnh danh là Olympic quảng cáo thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên, quảng cáo Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục trước các đối thủ mạnh đến từ Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tôi còn nhớ khi xem lễ trao giải trực tuyến, ai cũng reo hò mỗi khi tên của chúng tôi được nhắc đến. Giải thưởng này đã chứng minh rằng không gì là không thể thực hiện được. Tôi luôn tin rằng ngành quảng cáo Việt Nam hội tụ đủ yếu tố cần thiết để tỏa sáng.

Trong những năm tiếp theo, chúng tôi hy vọng được xuất hiện và công nhận ở nhiều sự kiện quốc tế hơn, cùng với các agency khác tại Việt Nam.

Chàng trai người Mỹ có những kỷ niệm khó quên khi làm việc tại Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của cả team. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có thể “work from home” mà không bị cắt giảm nhân sự hay nguồn thu nhập. Chúng tôi nhanh chóng thích nghi với cách làm việc mới và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi ai đó gặp khó khăn.

Hiện tôi và các đồng nghiệp luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan để mong chờ ngày được trở lại văn phòng khi dịch bệnh ở thành phố khởi sắc hơn.