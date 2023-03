Chàng trai bỏ việc văn phòng viết sách cho khách ngoại

Từ những mẩu chuyện vui của người nước ngoài khi đến Hà Nội, Lê Kiên Trung (SN 1993, Gia Lâm, Hà Nội) đã sưu tầm lại và viết thành cuốn cẩm nang du lịch cho người nước ngoài.

Cuốn sách The Hanoi Digest được tái bản lần đầu tiên bởi nhà xuất bản Thế giới. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Từ năm 2014, khi tham gia một nhóm Facebook dành cho người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội, Trung tìm thấy những mẩu chuyện châm biếm và các lưu ý du lịch Việt Nam khá thú vị. Trung lưu lại mọi thứ vào trong chiếc máy tính của mình. Thi thoảng, Trung tổng hợp chúng thành một bài đăng để giúp người nước ngoài có các lưu ý kỹ càng hơn khi đi du lịch tại Hà Nội. Đến năm 2016 khi được sự thôi thúc của bạn bè, anh quyết định viết cuốn sách đầu tiên của mình mang tên The Hanoi Digest.

Nghỉ việc để viết sách

Trung vẫn nhớ lần đầu tiên chia sẻ bản thảo của mình là lúc gặp một cặp người nước ngoài đang đi phượt từ Hà Nội về Quảng Ninh bằng xe máy. Sau một lúc nghiền ngẫm, họ cảm ơn và nói với Trung rằng: "It's really easy to digest" (Tạm dịch: Cuốn sách này thực sự rất dễ đọc). Từ đó, Trung bắt đầu phát triển thêm ý tưởng của mình, hoàn thiện mọi thứ một cách chỉn chu nhất. Trung tự học thiết kế đồ họa, biên tập và dàn trang. Tác phẩm có ảnh hưởng đến nét vẽ trong cuốn sách là series Nhật ký cậu bé nhút nhát.

Lần đầu tiên xuất bản vào năm 2019, cuốn sách còn nhiều lỗi diễn đạt vì tiếng Anh của Trung chưa đủ tốt. Sau đó, hai người bạn là Stellar (hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài đã sống tại Việt Nam nhiều năm) và Gus chỉnh sửa lại. Đến lần tái bản vào năm 2023, cuốn sách đã được hoàn thiện về mặt nội dung. Trung đem cuốn sách của mình đến cho sếp của mình tại văn phòng đang làm việc.

Anh trình bày ý tưởng của bản thân với cấp trên và nói rằng muốn được nghỉ việc để tiếp tục phát triển nội dung cuốn sách này. Trung bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ quản lý của anh.

"Thậm chí ông ấy còn rất vui mừng khi biết tôi đã tìm được con đường của mình và dốc sức vì nó", Trung cho biết. Điều này càng thôi thúc Trung phát triển cẩm nang du lịch cho người nước ngoài hơn, không chỉ là Hà Nội mà còn là thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Ninh Bình,...

Cẩm nang trải nghiệm cho du khách

"Trên thị trường hiện nay có rất nhiều cuốn sách về du lịch Hà Nội, thông tin rất đầy đủ nhưng người đọc không cảm thấy hứng thú bởi nó là một cuốn sách về lịch sử, không có nhiều sự liên kết với thực tiễn. Tôi tập trung vào sự đơn giản và hài hước để truyền đạt thông điệp đến đối tượng du khách", Trung chia sẻ. Các cuốn sách được tác giả The Hanoi Digest đặt tại nhiều cửa hàng đồ lưu niệm, điểm du lịch để dễ tiếp cận đối tượng người nước ngoài hơn.

Đối với Trung quá trình viết sách đòi hỏi sự tỉ mỉ và dày công xây dựng nội dung trong nhiều năm liền. Kiên nhẫn, luôn tìm tòi khám phá là cách để tạo ra một cuốn sách thú vị. Không chỉ các du khách nước ngoài, nhiều người Việt Nam cũng yêu thích cuốn sách của Trung. Họ góp ý và chia sẻ trên mạng xã hội về những mẩu chuyện Trung viết trong The Hanoi Digest. Khi nhìn lại hành trình làm sách, Trung cảm thấy cuốn sách này đã giúp anh trưởng thành và tìm thấy được lối đi của riêng mình.

Các nội dung trong cuốn sách The Hanoi Digest luôn hướng đến những trải nghiệm du lịch an toàn dành cho du khách. Chẳng hạn khi giới thiệu con đường tàu chạy trên phố Trần Phú, Trung viết rằng: "Để đảm bảo an toàn cho du khách, mọi người nên đứng ở một khoảng cách nhất định và không chụp ảnh trên đường ray xe lửa". Còn khi nói về nạn chặt chém của xe ôm dù, xe cóc, Trung khuyên mọi người nên sử dụng các phần mềm hay tổng đài đặt xe để có thể biết mức giá niêm yết.