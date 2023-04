Chặng bay Hà Nội - Huế, TP.HCM - Tuy Hòa 'cháy vé' dịp 30/4

Tăng cường an ninh hàng không trước dịp nghỉ lễ 30/4

Trước dịp nghỉ lễ 30/4, Cục Hàng không yêu cầu lực lượng an ninh sân bay và các hãng thực hiện nghiêm quy trình tại sân bay để đảm bảo an ninh, an toàn và tránh gây phiền nhiễu.